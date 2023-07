Trois projets de parcs éoliens sont proposés pour la production d’hydrogène en N.-É.

L’une des deux entreprises qui souhaitent construire des installations de production d’hydrogène écologique à Point Tupper, en Nouvelle-Écosse, a annoncé des plans pour trois parcs éoliens afin d’aider à alimenter le projet.

EverWind Fuels veut construire un parc éolien de 66 éoliennes appelé Windy Ridge dans le comté de Colchester. Elle s’associe également à la Première Nation Membertou pour acheter de l’énergie éolienne à deux des fermes proposées par la réserve, soit le projet de 20 turbines à Kmtnuk et le projet de 15 turbines à Bear Lake.

EverWind prévoit commencer à produire de l'hydrogène à l'ancienne installation de stockage de pétrole et de gaz NuStar à Point Tupper, en Nouvelle-Écosse, à compter de 2025.

EverWind veut exploiter l’énergie renouvelable et utiliser cette énergie pour séparer les molécules d’hydrogène et d’oxygène dans l’eau du lac Landrie. L’hydrogène sera ensuite capturé et converti en ammoniac afin qu’il puisse être expédié aux clients qui peuvent l’utiliser pour réduire leur dépendance aux combustibles fossiles.

Les trois projets

S’il est approuvé, le parc éolien de Windy Ridge produira jusqu’à 340 mégawatts à partir de 66 éoliennes situées dans la région d’East Folly Mountain, dans le comté de Colchester. L’électricité serait transmise du parc éolien à Point Tupper par le réseau de Nova Scotia Power.

EverWind a déclaré qu’elle prévoit soumettre son évaluation environnementale à la province plus tard cette année et construire le parc éolien de 660 millions $ d’ici 2025.

Les trois projets éoliens d'EvenWind comprennent un total de 101 turbines.

Le projet d’énergie éolienne de Kmtnuk produirait 98 mégawatts d’énergie par 20 turbines situées près de McCallum Settlement, dans le comté de Colchester.

Les études environnementales et l’évaluation devraient être terminées avant la fin de l’année, et la construction du projet de 190 millions $ aurait lieu entre la fin de 2024 et la fin de 2025.

L’aménagement de Bear Lake devrait produire jusqu’à 89 mégawatts à partir de 15 turbines situées près de Smiths Corner, dans le comté de Hants.

L’échéancier du projet de 170 millions $ est semblable à celui des deux autres, l’évaluation environnementale devant être terminée cette année et la construction devant avoir lieu entre la fin de 2024 et la fin de 2025.

La Première Nation de Membertou partenaire

La Première Nation de Membertou possède 51 % des parcs éoliens de Kmtnuk et de Bear Lake, le reste appartenant à EverWind.

Le chef Terry Paul dit qu’il est impatient de voir la première turbine monter.

Nous faisons un pas de plus vers l’abandon des combustibles fossiles. Nous sommes très fiers que Membertou fasse partie de l’avant-garde de notre transition vers l’énergie verte.

Une phase ultérieure de 300 turbines

Au total, les trois projets éoliens généreront environ 530 mégawatts, soit suffisamment d’énergie pour faire fonctionner le projet EverWind d’hydrogène et d’ammoniac, et peut-être plus pour alimenter le réseau électrique de la Nova Scotia Power, a déclaré Trent Vichie, PDG d’EverWind.

La société prévoit également de construire environ 300 turbines dans le comté de Guysborough au cours d’une phase ultérieure du projet, qui alimentera directement l’installation d’hydrogène.

L’énergie solaire constituera désormais une partie de la source d’énergie pour le projet de l’hydrogène, a continué M. Vichie. L’entreprise prévoit de construire une centrale solaire de 300 mégawatts à côté de l’usine de production d’hydrogène.

Les ressources éoliennes en Nouvelle-Écosse sont plus venteuses en hiver et moins en été, et l’énergie solaire est donc un très bon complément pour une partie de l’énergie. Au fur et à mesure que nous élaborions nos plans, cela devenait de plus en plus évident pour nous , a-t-il expliqué.

Création d’emplois

L’entreprise a informé que les projets éoliens à eux seuls créeront 650 emplois dans la construction et 30 postes à temps plein.

L'entrée des installations du parc éolien d'EverWind à Pointe Tupper.

Trent Vichie a mentionné que la Commission européenne a récemment élaboré un cadre réglementaire pour l’hydrogène produit à partir d’énergies renouvelables, et que la clarté a suscité un regain d’intérêt dans le projet d’EverWind de la part de certains des plus grands acteurs dans le monde .

La société travaille également à développer des clients pour ses produits ici à la maison.

Une autre entreprise a proposé un projet d’hydrogène vert distinct pour la région de Point Tupper. Bear HeadEnergy prévoit utiliser l’eau du même lac qu’EverWind pour produire de l’hydrogène et de l’ammoniac.

Les projets d’hydrogène de Bear Head et d’EverWind ont déjà reçu l’approbation du ministre de l’Environnement.

Le défrichement a déjà commencé pour l’usine d’hydrogène et d’ammoniac, a soutenu M. Vichie.