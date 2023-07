La tombe d’un soldat calgarien de la Première Guerre mondiale trouvée en France

La tombe d'un soldat canadien de la Première Guerre mondiale a été retrouvée mardi. Dans le cimetière britannique de Bois-Carré, à Thélus, en France, se trouve la tombe du sergent Arthur Melvin, ont annoncé le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes.

Le sergent Arthur Melvin, enrôlé à Calgary, est l'arrière-grand-oncle de Stuart Neilson, qui est policier en écosse. Avec sa tante, il fait des recherches sur la vie du soldat Melvin depuis de nombreuses années. La famille dit qu'il est difficile d'expliquer à quel point la découverte de la tombe est importante.

C’est incroyablement émouvant , lance-t-il.

Il est là depuis 106 ans. Je n'arrive pas à comprendre ça. Sa mère et son père sont mes arrière-grands-parents. J'aurais aimé qu'ils sachent que nous avons pris le temps [de le retrouver].

Bien que la famille ait mené ses propres recherches, Stuart Neilson explique que leurs efforts étaient minimes par rapport à ceux de l'équipe du ministère canadien de la Défense nationale.

Selon la Défense nationale, la pierre tombale d’Arthur Melvin sera reconsacrée lors d’une cérémonie dès que possible.

Stuart Neilson précise que lui et sa famille aimeraient assister à la cérémonie une fois les détails finalisés.

Je me demande ce qu'il dirait s'il savait ce que tous ces gens avaient fait pour lui. Et cela me rend un peu fier que nous l’ayons fait , raconte-t-il.

La recherche

Le Programme d'identification des pertes militaires (Nouvelle fenêtre) implique la recherche de documentation historique pour retrouver l'identité de tombes anonymes sans avoir besoin de la dépouille.

Le défi que nous avons eu dans ce cas-ci était le lieu, simplement parce que [Melvin] faisait partie de la bataille d'Arras [au printemps 1917]. C'est une très grande offensive canadienne , explique Renée Davis, historienne du patrimoine militaire pour le ministère de la Défense nationale.

Toutefois, elle note que des identifiants partiels sur sa pierre tombale au cimetière britannique de Bois-Carré le décrivent comme un sergent inconnu du 31e Bataillon, avec une date de décès du 9 avril 1917. Arthur Melvin était le seul sergent de ce bataillon sans sépulture connu et porté disparu à cette date.

Selon la documentation, le sergent Melvin a été touché par un obus lors de la bataille dans le village de Thélus et l'une des premières personnes à avoir été enterrées dans le cimetière à la suite de l'assaut , souligne-t-elle dans un courriel.

Nous ne savons pas pourquoi il n'a pas été identifié à l'époque, mais il y a suffisamment de preuves historiques pour l'identifier maintenant.

Le sergent Arthur Melvin

Arthur Melvin est né le 3 juin 1887 dans le petit village écossais d'Udny, dans l'Aberdeenshire. Il y a vécu avec neuf frères et sœurs avant d'immigrer au Canada après 1901.

D’abord tuyauteur, il s’est enrôlé dans le 56e Bataillon d’infanterie du Corps expéditionnaire canadien le 18 mai 1915, à Calgary, comme indiqué par une attestation signée de sa main (Nouvelle fenêtre).

Le 56e Bataillon était un bataillon de renfort de nouvelles recrues de la région de Calgary, envoyées pour renforcer d'autres bataillons déjà au combat pendant la Première Guerre mondiale.

Arthur Melvin a été transféré au 31e Bataillon d'infanterie et s'est embarqué pour l'Angleterre pour être formé aux opérations à partir de tranchées. Il a ensuite été envoyé en France.

Pendant la bataille de la crête de Vimy, le 31e bataillon d'infanterie s'est vu confier une partie de la crête dont il devait prendre possession. Ils devaient se déplacer à travers les tranchées, le champ ouvert et les barbelés, face aux mitrailleuses allemandes, afin de prendre leurs objectifs, raconte Wes Krause, conservateur du musée South Alberta Light Horse.

Il ajoute que le bataillon a subi de lourdes pertes. Sur le millier d’hommes qui composaient le régiment au départ, 941 sont morts et il y a eu plus de 2300 blessures non mortelles en route vers l'objectif ultime du bataillon, selon Wes Krause.