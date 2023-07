Fermeture de la promenade de la Reine-Elizabeth : Tobi Nussbaum répond au maire Sutcliffe

Le premier dirigeant de la Commission de la capitale nationale (CCN), Tobi Nussbaum, a répondu au maire de la Ville d’Ottawa, Mark Sutcliffe, concernant le programme de fermeture temporaire de la promenade de la Reine-Elizabeth à la circulation automobile.

Dans une lettre ouverte publiée dans le Ottawa Citizen, mercredi, M. Nussbaum défend les restrictions temporaires d’accès à la rive ouest du canal Rideau aux voitures.

Jusqu’au 4 septembre, les deux voies de la promenade de la Reine-Elizabeth sont réservées à la mobilité active tous les jours, de 8 h à 20 h, de l’avenue Fifth à la rue Somerset. À compter du 9 septembre, et ce, jusqu’au 9 octobre, la circulation automobile y sera interdite les fins de semaine et les jours fériés.

L’initiative, lancée en pleine pandémie en 2020, a été favorablement accueillie et la promenade abondamment fréquentée depuis sa mise en place, souligne M. Nussbaum.

Des sondages menés l'an dernier par la CCN indiquent que 91 % des répondants appuient la poursuite du programme de mobilité active. Depuis le lancement du programme à la mi-mai, la route accueille quotidiennement des milliers d'usagers, sans compter les sentiers avoisinants, souvent encombrés.

Ouvrir en mode plein écran Le programme de mobilité active sur la promenade de la Reine-Élizabeth a débuté en 2020. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

La CCN prévoit mener un sondage en personne, cette année, et une surveillance de la circulation pour éclairer notre prise de décision à l'avenir , ajoute-t-il, alors que la CCN pourrait étendre la fermeture de la promenade Reine-Elizabeth du centre-ville jusqu'à la rue Preston, en 2024.

L’argument environnemental

M. Nussbaum défend les efforts de la CCN pour agir sur l’environnement.

La Commission de la capitale nationale s'efforce d'offrir des occasions de faire de notre capitale un chef de file dans la création du genre d'expérience urbaine vivable et durable dont nous pouvons tous profiter, une motivation partagée par de nombreuses villes à travers le monde , écrit-il. Une partie de cela consiste à explorer des moyens pour que nos promenades panoramiques fonctionnent moins comme des couloirs de circulation – ce pour lesquelles elles n'ont jamais été conçues – et davantage comme des destinations en elles-mêmes, en particulier pendant les mois d'été.

Le premier dirigeant de la CCN répond ainsi au maire d’Ottawa qui, par deux fois dans les dernières semaines, notamment par l'entremise d'une lettre ouverte dans le même journal, a demandé à la société d’État fédérale de revoir son plan, en rouvrant la promenade aux voitures lors des grands événements et durant la semaine, entre le pont Pretoria et l’avenue Fifth.

La fin de semaine dernière, la CCN a d’ailleurs répondu à cette demande, rappelle M. Nussbaum, alors qu’une partie de l'autoroute 417 était fermée pour le remplacement du viaduc de l’avenue Bronson.