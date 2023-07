Patrouilleurs à vélo : mission protection des cyclistes

En pleine saison estivale et durant la Fête du Lac des Nations, nombreux sont les cyclistes qui se baladent dans les rues et les pistes cyclables de Sherbrooke. L’organisme Destination Sherbrooke assure donc le déploiement de nombreux bénévoles sur le réseau cyclable pour enrichir l’expérience de la population, mais surtout pour assurer un contrôle de vigie.

Marianne Tanné et Sylvain Roy sont des patrouilleurs bénévoles sur le réseau des Grandes-Fourches. Ils offrent aux utilisateurs des pistes un service d’accompagnement et de surveillance du réseau cyclable. Au total, ils sont 52 à couvrir un territoire de plus d’une centaine de kilomètres, passant des limites de Magog jusqu'à Fleurimont.

Notre travail se divise en trois volets, explique Marianne Tanné. Nous faisons de la prévention sur les pistes, nous offrons des informations touristiques et nous assurons les premiers soins.

Parmi ses tâches, elle rappelle aux gens les règles de sécurité en vigueur, les limites de vitesse permises et l’importance des déplacements à droite de la piste. Elle peut également assister à la réparation de vélos et l’ajustement de casques.

Nous vous aidons à trouver le meilleur sentier pour vous rendre à l'endroit souhaité, nous pouvons vous indiquer combien de temps il vous faudra pour arriver à destination et quels sont les attraits touristiques sur votre chemin , souligne la patrouilleuse.

Publicité

Un travail rempli d’embûches

Sylvain Roy remarque de plus en plus de mécontentement chez les utilisateurs des pistes cyclables. De façon générale, la population est très réceptive et ça se passe bien, mais je dois indiquer un bémol. Cette année particulièrement, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'on est là pour eux, pour leur sécurité et qui vont nous dire de les laisser tranquilles.

Cependant, en pleine période de festival, son travail continue de servir au public.

Pour les gens de l’extérieur, c’est vraiment plus facile. Ils vont être beaucoup plus polis et courtois avec nous, apprécient grandement le service qu’on leur rend. Selon la destination et le genre de questions posées, le patrouilleur peut les accompagner pour les mettre sur le bon réseau, dans la bonne direction.

Transports électriques : pas que des bons côtés

Presque partout sur le réseau des Grandes-Fourches, la limite de vitesse permise est de 30 km/h. Cependant, autour du Lac des Nations, la limite est diminuée à 20 km/h, ce qui exige davantage de surveillance pour les patrouilleurs.

Souvent, à 30 km/h, les vélos électriques et les scooters sont bloqués. On surveille quand même parce que ce sont des véhicules très lourds et plus difficiles à manier. Quand il y a un accident ou une chute, il faut se mettre à plusieurs pour soulever et la personne et le vélo , ajoute Marianne Tanné.

Elle ajoute que le casque est obligatoire chaque fois qu’on se balade sur un véhicule électrique, que ce soit un scooter, un vélo ou une trottinette.

Les chutes sont fréquentes, on fait beaucoup de prévention.

Beaucoup de piétons nous rapportent qu'ils sont frôlés, dépassés rapidement par les vélos électriques. Comme ils sont durs à manier, il est plus difficile de faire un dépassement à la dernière seconde. On demande aux gens d’avoir une clochette sur leur vélo et de prévenir avant un dépassement , ajoute-elle.

Publicité

Un travail rempli de surprises

Chaque année, on a notre lot de découvertes. Il y a quelques années, sur l’axe Massawippi, on a eu la présence d’un ours. Pendant un après-midi, on a dû fermer la piste le temps que la faune et la Sûreté du Québec (SQ) puissent intervenir. L’ours a été déplacé par les gens de la faune , explique Sylvain Roy.

Il explique que l’ours restait dans les fossés et n’était pas visible, mais quand le cycliste arrivait à sa hauteur, il sortait et se mettait à courir derrière les vélos.

Ça motivait les gens à pédaler beaucoup!

Trouver les patrouilleurs sur le réseau

Marianne Tanné assure que tous les bénévoles sont identifiés. On a un beau chandail rouge avec l’indication “patrouilleur” des Grandes-Fourches et on a toujours une carte d’identification avec nous. On est visibles!