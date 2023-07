Trois consortiums se sont finalement qualifiés pour réaliser avec VIA Rail le projet de train à grande fréquence (TGF) du gouvernement fédéral entre Toronto et Québec, dont un groupe franco-québécois baptisé Cadence. L'annonce a été faite à la gare Centrale de Montréal jeudi matin par les ministres Omar Alghabra et Pablo Rodriguez.

Le groupe Cadence inclut la filiale dédiée aux infrastructures de la Caisse de dépôt et placement du Québec, CDPQ Infra – à qui l’on doit le REM , qui sera inauguré la semaine prochaine – ainsi que les firmes d’ingénierie SNC-Lavalin et Systra Canada, de même que Keolis Canada, qui opère notamment les autocars d’Orléans Express.

Les candidatures des consortiums Développeurs ferroviaires interurbains et Partenaires ferroviaires QConnexiON ont également été retenues dans la foulée de l'appel de qualification lancé en février dernier.

Le premier est constitué des entreprises Intercity Development Partners, EllisDon Capital, Kilmer Transportation, First Rail Holdings, Jacobs, Hatch, CIMA+, First Group, RATP Dev Canada et Renfe Operadora; le second des sociétés Fengate, John Laing, Bechtel, WSP Canada et Deutsche Bahn.

Les trois consortiums retenus devraient maintenant se voir invités à répondre à la demande de propositions – l'appel d'offres, en quelque sorte – que le ministre promet de lancer en septembre . L'évaluation des soumissions devrait pour sa part se dérouler à l'été 2024.

Ouvrir en mode plein écran Le trajet envisagé du TGF qui reliera Toronto et Québec. Photo : Radio-Canada / Google Earth

Le projet de TGF doit voir des trains entièrement électriques rouler à environ 200 km/h entre Toronto et Québec, en passant par Peterborough, Ottawa, Dorval, Montréal, Laval et Trois-Rivières. Le fédéral aimerait voir son projet se réaliser au début de la décennie 2030.

Publicité

Une deuxième phase entièrement ontarienne est par ailleurs envisagée entre Windsor, près de la frontière américaine, et Toronto.

Plutôt qu'un TGF , des voix continuent toutefois à s’élever périodiquement pour réclamer un train à grande vitesse (TGV) capable d'atteindre les 300 km/h. Montréal, Laval et Québec en ont fait la demande, récemment.

Ottawa se dit ouvert à un tel projet, mais s'en remet aux propositions des consortiums retenus, qui pourront, d'ici l'été prochain, imaginer un réseau pouvant permettre de relier encore plus vite les grandes villes situées dans le corridor Toronto-Québec.

Jeudi, le ministre Pablo Rodriguez, qui avait été invité en sa qualité de lieutenant québécois de Justin Trudeau, a toutefois prévenu que son gouvernement s'était fixé des objectifs de dessertes qu'il n'accepterait pas de troquer pour des considérations de vitesse.

Plus de détails suivront.