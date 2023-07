Le cimetière Notre-Dame-des-Neiges fermé jusqu’en septembre aux visiteurs

En dépit du fait que le conflit de travail soit réglé au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, ce dernier sera fermé aux visiteurs jusqu'en septembre parce qu'il faut le nettoyer et le rendre sécuritaire, dit la direction.

Il y a un ménage majeur à faire , a expliqué Michel St-Amour, porte-parole et membre bénévole du conseil d’administration de la Fabrique Notre-Dame, jeudi, à Tout un matin sur ICI Première. On a 33 kilomètres de chemins au cimetière qu'il faut libérer.

La pluie verglaçante qui s'est abattue sur Montréal en avril dernier a endommagé les trois quarts des 13 000 arbres du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, décrit M. St-Amour. De plus, il faut entretenir le gazon pour que les gens puissent se promener et voir les obstacles s'il en reste. En effet, bien que la pelouse trop haute puisse être foulée sans problème, elle peut cacher des trous, des branches : la nature a repris ses droits , explique l'administrateur du cimetière.

Le cimetière n'entend pas répéter l'expérience vécue à la fête des Mères, alors qu'il avait permis au public d'accéder à certaines sections. Les gens ne se confinent pas aux sections ouvertes, ils déchirent les rubans et vont un peu partout, décrit M. St-Amour. On ne peut se permettre d'accidents; les risques sont réels.

On va prendre le temps dans les deux semaines à venir de faire une grosse partie du ménage; ensuite, on pourra recommencer les inhumations en terrains.

Ouvrir en mode plein écran Les employés d'entretien sont parvenus à une entente avec la direction du cimetière. Les employés de bureau, eux, sont toujours en grève. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Diana Gonzalez

Maintenant qu'une entente de principe est survenue entre la direction et les employés d'entretien syndiqués, le cimetière entend procéder à l'enterrement des 300 dépouilles qui avaient été placées dans des reposoirs durant le conflit de travail.

L'ensemble de ces inhumations devrait être terminé d'ici décembre, selon M. St-Amour. Par conséquent, d'ici septembre, les proches des défunts inhumés seront les seules personnes qui pourront circuler dans le cimetière au moment de la mise en terre.

Les autres, familles et amis qui attendent depuis six mois pour se recueillir dans le cimetière, devront patienter encore quelques semaines : Si on peut le faire plus rapidement, on le fera, mais je ne peux faire de promesses , a dit M. St-Amour.

À noter que les employés de bureau syndiqués (FEESP–CSN) du cimetière Notre-Dame-des-Neiges sont toujours en grève.

Le cimetière Notre-Dame-des-Neiges est non seulement le plus grand des quatre cimetières sis sur le mont Royal, mais aussi le plus grand au Canada. La première sépulture du cimetière date du 29 mai 1855.