Les Cowboys Fringants annulent leur passage à Sherbrooke

Les Cowboys Fringants doivent annuler leur présence à la Fête du Lac des Nations le vendredi 21 juillet.

En raison des traitements que doit subir le chanteur Karl Tremblay, il sera impossible pour le groupe de se produire sur la scène Loto-Québec. Son état de santé fragile explique cette annulation.

Les membres du groupe espèrent refaire un tour dans la région dès que la situation le permettra. Ils remercient leurs fans pour le soutien apporté.

L’équipe de la Fête du Lac des Nations est plus qu’heureuse d’avoir pu accueillir les Cowboys Fringants à de multiples reprises au cours des dernières années. Chaque soirée a été mémorable! Nous aurions adoré les accueillir à nouveau cette année, mais nous comprenons grandement la situation. Nous aurons certainement une pensée pour la troupe, ce vendredi , a souligné la directrice générale de la Fête du Lac des Nations, Cindy Trottier, dans un communiqué.

Simple Plan foulera les planches de la Fête du Lac des Nations

Après un revirement de situation de dernière minute pour l'organisation de la Fête du Lac des Nations, c’est le groupe pop punk montréalais Simple Plan qui remplacera Les Cowboys Fringants.

Nous sommes de tout cœur avec Karl, sa famille et tous les membres et l’entourage des Cowboys. Nous leur envoyons tous nos meilleurs vœux de santé et de rétablissement. Nous espérons les revoir sur scène le plus rapidement possible , expliquent les membres du groupe par voie de communiqué.