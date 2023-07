Saguenay se prépare à distribuer de l’eau potable à La Baie

La Ville de Saguenay se prépare à distribuer de l’eau potable aux citoyens de La Baie. Des discussions quant à la mécanique de l’opération sont en cours depuis plusieurs jours.

Il ne manque qu’une résolution du comité exécutif pour aller de l’avant avec l'initiative.

Le conseiller municipal Michel Potvin indique que les personnes avec qui il en a discuté sont en faveur de la mesure. Il en coûterait quelques milliers de dollars pour cette option qu’il qualifie de rassurante pour la population.

Le président de la Commission des finances penche pour l’utilisation de camions-citernes. Il rappelle que c’est la solution qui a été mise en place lors du déluge de 1996. M. Potvin croit que la distribution de l’eau pourrait s’organiser en seulement quelques jours.

En vacances, la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a été informée de cette possibilité. On pourrait s’attendre à une rencontre imminente des conseillers municipaux de Saguenay.

Le maire suppléant, Michel Potvin, a avancé la possibilité de distribuer de l’eau mercredi lors de la séance d’information tenue par des représentants de la santé publique régionale qui s’est tenue tout juste après l’assemblée du conseil d’arrondissement de La Baie.

Un citoyen préoccupé

Martial Laberge est l’un des citoyens qui n’ont guère été rassurés par la séance d’information de la santé publique régionale mercredi à La Baie. Il se désole de l’absence de prévention dans la gestion de cette crise de l’eau potable.

Ce qui est dérangeant, c’est qu’on est mal informé. La salle qui a été choisie était totalement inappropriée. Pour parler d’un sujet aussi important, ils auraient dû planifier une réunion avec une salle appropriée pour ce genre de dossier , a-t-il mentionné en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

M. Laberge raconte qu’il a demandé aux intervenants si l’eau contaminée aux PFAS était potable et sécuritaire. On lui a seulement répondu : potable. Il déplore cette réponse évasive de la part des experts de la santé publique régionale.

Le Baieriverain témoigne avoir eu trois maladies pouvant être associées aux PFAS, soit le cancer de la prostate, l’hypertension et l'augmentation du taux de cholestérol.

Je suis en droit de me poser la question. Est-ce que c’est parce que je bois cette eau depuis 63 ans? Mais je n’ai pas de réponses à mes questions et j’en aurai jamais , plaide-t-il.

Le citoyen raconte s'être plongé dans de nombreuses lectures après avoir appris la contamination de l’eau potable dans une partie de l’arrondissement de La Baie.

Il y a plein d'incohérence que j’ai découvert au fil du temps. Ce n’est pas rassurant. On n’a pas de réponses claires et je ne penserais pas qu’on en ait non plus en raison de l’état d’avancement des études à travers le monde , dit-il.

M. Laberge déplore le flou qui entoure ce dossier important .

Que ce soit le fédéral, le provincial ou le municipal, la priorité, pour les gens, c’est que ce dossier-là soit réglé. On dirait qu’ils se tirent la balle l’un et l’autre. Hier, le député de la CAQ François Tremblay a offert son aide avec le ministère de l’Environnement. Je crois même qu’il veut organiser une séance publique, ce qui serait une bonne chose. Mais, c’est toute vague , conclut-il.

Par ailleurs, Martial Laberge a procédé chez lui à l’installation d’un système de traitement d’eau à osmose inverse qui permet de réduire les PFAS dans l’eau.