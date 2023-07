Toronto veut bannir les souffleurs de feuilles à essence

Citant le bruit et la pollution de l'air, une majorité de conseillers municipaux à Toronto et la mairesse Olivia Chow ont voté en faveur de l'interdiction des souffleurs de feuilles et autres petits appareils à essence ayant un moteur à deux temps.

Selon un rapport municipal, il n'existe pas de justification suffisante pour bannir ces engins d'entretien paysager, que ce soit pour des raisons environnementales, de santé ou de bruit .

Les élus qui ont voté en faveur de l'interdiction mercredi (18 contre 6) expliquent plutôt qu'il s'agit d'une mesure de prévention .

La conseillère municipale Dianne Saxe a fait valoir que la pollution était « cumulative », ajoutant que la Ville devrait prendre une approche préventive pour la santé humaine .

La mesure suscite aussi de l'opposition. Sufian Ali, propriétaire d’une entreprise d’aménagement paysager, racontait à CBC au début du mois que les souffleurs de feuilles sont essentiels pour son travail. Le même travail qui nous prendrait 3 ou 4 heures à effectuer avec des râteaux ne prend que 30 minutes avec un souffleur à feuilles , disait-il.

Pas d'échéancier

Aucun échéancier n'a été fixé pour l'instant pour la mise en place de l'interdiction.

Selon la motion adoptée par le conseil municipal, les fonctionnaires doivent identifier les ressources nécessaires et établir un plan. De l'argent devrait être mis de côté à cet effet dans le budget 2024.

Le comité des infrastructures et de l'environnement doit suivre le dossier l'an prochain. Il pourrait aussi y avoir une période de transition d'une durée non précisée, avant que les souffleurs de feuilles ne soient interdits pour de bon.