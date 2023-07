La fréquentation du Bluesfest pourrait-elle expliquer la fermeture du train léger?

OC Transpo cherche à savoir si l'augmentation du nombre de passagers du train léger pendant le festival a contribué au problème de roulement l’origine de l’interruption de service, depuis lundi.

L'un des tests que nous effectuons [...] consiste à simuler la charge en utilisant des sacs de sable , a expliqué la directrice générale des services de transport en commun d'Ottawa, Renée Amilcar.

Lors d'une conférence de presse tenue mardi, le directeur des Services d'ingénierie de la Ville d'Ottawa, Richard Holder, a indiqué que ces tests simuleraient le type de charge subie pendant le Bluesfest.

Mme Amilcar a toutefois précisé qu'il est trop tôt pour déterminer la cause du problème, mais qu'Alstom recueillait des données et qu'il serait bientôt possible de la déterminer.

Ouvrir en mode plein écran La directrice générale des services de transport en commun de la Ville d'Ottawa, Renée Amilcar (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

OC Transpo vérifie actuellement tous les trains après qu'une inspection de routine a révélé la présence de plus de graisse que nécessaire sur l'un des essieux sous le train qui se connecte à ses roues.

Dans un mémo daté de lundi, la directrice générale des services de transport en commun d'Ottawa a écrit qu'un examen plus approfondi de l'essieu a révélé que le jeu du roulement dépassait le seuil à partir duquel il pouvait rester en service .

La Ville a précisé qu'une inspection avait été effectuée huit jours avant la découverte du problème et que s'il y avait eu un problème avec le roulement à ce moment-là, il aurait été identifié.

Les trains ont été très utilisés pendant le Bluesfest , dit un conseiller

Nous avons récemment eu des trains qui ont été très utilisés pendant le Bluesfest , a réagi le conseiller municipal du quartier Rivière, Riley Brockington, qui siège sur la commission du transport en commun, à CBC .

Ouvrir en mode plein écran Le conseiller Riley Brockington (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le festival s'est déroulé pendant 10 jours, du 6 au 16 juillet, entre les deux inspections.

OC Transpo veut savoir si le poids supplémentaire des passagers contribue de quelque façon que ce soit à la détérioration [du train] , a indiqué M. Brockington.

Un rapport du BST signale un problème de poids sur les trains

Ce n'est pas la première fois qu'OC Transpo a des problèmes avec les roulements d'essieu de ses trains.

Selon le Bureau de la sécurité des transports (BST), le déraillement d'un train, en août 2021, est dû à une roue qui s'est détachée de l'essieu en raison d'une défaillance majeure des roulements .

Dans une lettre adressée aux autorités municipales en février 2023, le BST a expliqué que les problèmes qui ont causé le déraillement d'août 2021 et la défaillance d'un composant, en juillet 2022, continuent de poser un risque pour la sécurité jusqu'à ce que les problèmes soient résolus .

Il a également souligné que les trains commandés par Ottawa - les Citadis Spirit - sont plus longs, plus lourds et doivent transporter plus de passagers à des vitesses plus élevées que les trains d'autres villes comme Paris et Istanbul, qui utilisent des trains Alstom avec les mêmes assemblages de cartouches, mais qui ont eu beaucoup moins de défauts.

La lettre ajoute que la vitesse d'exploitation initiale et le nombre de stations sur la ligne de la Confédération impliquent des démarrages et des arrêts fréquents qui pourraient potentiellement introduire une usure accélérée des composants d’entraînement et de freinage des bogies moteurs .

En date de mercredi après-midi, OC Transpo a indiqué avoir inspecté les moyeux d'essieu de neuf voitures de train léger et les soubassements de carrosserie de 35 véhicules sans avoir décelé le moindre problème.

’assemblage de moyeux d’essieu de voiture de train léger sur lequel un problème a été découvert a été envoyé au fabricant pour une enquête détaillée , indique par ailleurs le transporteur public.

Le Groupe de Transport Rideau élabore actuellement un plan de remise en service , peut-on lire dans une note de Mme Amilcar transmise mercredi aux élus.