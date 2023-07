Un couple arrêté pour des menaces de mort envers des jeunes

Un couple de Jonquière a été arrêté après avoir poursuivi des jeunes qui avaient fait un mauvais coup à leur domicile. L’homme et la femme sans antécédant judiciaire pourrait faire face à des accusations de menaces et même de menaces armées.

Les mineurs se sont fait prendre à leur jeu mercredi soir alors qu’ils ont sonné à une résidence de la rue Racine dans le secteur Kénogami avant de prendre la fuite.

Le couple qui habite la résidence en question n'a pas apprécié d'être ainsi dérangé. L’homme et sa conjointe ont pourchassé les jeunes à la course. Certains ont réussi à s’enfuir et d'autres se sont réfugiés chez des citoyens.

L’homme a tout de même réussi à attraper un adolescent avant de le menacer de mort. Armée d'un couteau, sa conjointe a, de son côté, menacé d'asséner des coups à un jeune.

Heureusement, personne n’a été blessé. Les enfants s’en tirent avec une bonne frousse.

Le couple a recouvré sa liberté. Il devra toutefois respecter plusieurs conditions et se présenter au tribunal à un moment déterminé.