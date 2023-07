Baignade interdite à quatre endroits au N.-B. à cause de taux élevés de bactérie

Les autorités au Nouveau-Brunswick interdisent toute baignade dans certains lacs et sur certaines plages en raison de taux élevés de la bactérie Escherichia coli (E. coli).

Il s’agit de la plage du campeur du parc provincial de Mactaquac à l’ouest de Fredericton, où le taux d’E. coli est 2,5 fois plus élevé que la norme nationale, ainsi que des lacs Lily et Fisher et du réservoir Little River à Saint-Jean où le taux est élevé , indiquent les autorités municipales.

La baignade demeure permise sur la plage principale du parc de Mactaquac, selon le site web du ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick.

Aucune explication n’est donnée quant à l’origine de la contamination, mais un porte-parole du ministère a récemment fait entendre que de fortes pluies étaient peut-être en cause dans le cas d’autres fermetures de lieux de baignade.

Les eaux de pluie peuvent transporter les bactéries jusqu’aux plages. Les bactéries peuvent provenir d’installations agricoles, de zones urbaines, de systèmes d’égout, des animaux et des baigneurs eux-mêmes, a expliqué le porte-parole Sean Hatchard à ce moment.

Symptômes possibles

Les autorités ont installé à chaque endroit des enseignes qui indiquent que la baignade est interdite.

La contamination à la bactérie E. coli peut causer des troubles gastro-intestinaux, une irritation ou une infection de la peau ou une maladie des voies respiratoires supérieures.

Nager dans des eaux où le taux est plus élevé que la norme acceptable ne rend pas nécessairement les gens malades, a ajouté M. Hatchard, mais le risque de tomber malade y est plus élevé qu’à l’extérieur de l’eau. Le risque dépend aussi de la durée de la baignade.