Un joyeux hommage à Guy Lafleur

C’est une première pour le Cirque du Soleil à Trois-Rivières. Pour son septième spectacle hommage à l’Amphithéâtre Cogeco, il a choisi une personnalité sportive. Pas n’importe laquelle, celui qui a apporté beaucoup de fierté au Québécois, Guy Lafleur, le célèbre numéro 10 du Canadien de Montréal.

Lorsque le Cirque présente des hommages aux artistes de la chanson québécoise, leur musique devient le personnage principal du spectacle. Les acrobates, les artistes sur scènes viennent recréer leur univers. On se demandait bien comment l’équipe de création pouvait représenter le célèbre joueur de hockey.

Dès les premières secondes du spectacle, on comprend immédiatement où on veut nous emmener : dans la fébrilité, l’excitation et le plaisir d’assister à un bon match de hockey. Tout y est : le panneau d’affichage, les gradins, l’organiste, l’annonceur maison et les patineurs. À défaut d’être sur glace, les athlètes-patineurs s’exécutent en patins à roulettes. Sur scène, tout bouge rapidement, c’est joyeux, drôle, effervescent.

Ouvrir en mode plein écran Les spectateurs ont pu revivre la fébrilité d'un match des séries entre le Canadien de Montréal et les Bruins de Boston. Photo : Radio-Canada / Luc Lavigne

Puis, après un défilé de plusieurs Coupes Stanley, retour dans le passé, avec un jeune Guy qui gravit les échelons. En voix hors champ, des gens qui le soutiennent et croient en lui, comme son grand-père.

C’est ainsi que se déploie cet hommage au démon blond : des extraits sonores et des extraits vidéo se fusionnent aux différents numéros. C’est ainsi que l’on passe de ses débuts, de son ascension dans la Ligue nationale à ses succès, ses épreuves, ses moments de solitude, ses remises en question.

Ouvrir en mode plein écran Le numéro de mâts chinois a suscité beaucoup d'admiration chez les spectateurs. Photo : Radio-Canada / Luc Lavigne

Des numéros évocateurs

Ce qui distingue ce spectacle hommage, c’est que cette fois-ci, le Cirque joue beaucoup sur l’évocation et crée des numéros aux images fortes, ce qui est très réjouissant. Un numéro de mât chinois qui s’intègre à une séance d’entraînement des joueurs, un numéro de cannes d’équilibre rappelle la flamme d’une chandelle, une roue allemande et une roue Cyr rappellent le temps qui passe.

Et que dire des patins! C’est une pratique que l’on ne voit pas souvent dans un spectacle de cirque et les acrobates nous en mettent plein la vue, entre autres dans un numéro où ils exécutent des figures à la manière des planchistes sur des rampes.

Ouvrir en mode plein écran Les athlètes ont présenté un numéro de patins enlevant. Photo : Radio-Canada / Luc Lavigne

Un retour dans le temps

De la musique de la Soirée du hockey, en passant par Wow d’André Gagnon, Je suis cool de Gilles Valiquette, Pour l’amour qu’il nous reste de Francine Raymond, les pièces choisies nous ramènent à une époque précise. La chanson Aimes-tu la vie de Boule Noire nous offre un superbe numéro disco où les athlètes deviennent des danseurs.

Ce spectacle nous fait réaliser avec émotion combien Guy Lafleur s’est taillé une place unique dans le coeur et les souvenirs des Québécois. Mais, plus encore : il nous fait réaliser à quel point le hockey est inscrit dans nos gènes et fait partie de notre identité québécoise.

C’est un spectacle qui apporte beaucoup de bonheur parce qu’on s’y reconnaît.

Guy! Guy! Guy! est présenté à l’Amphithéâtre Cogeco jusqu’au 19 août 2023.