Mais où est passé le ministre des Affaires étrangères de la Chine?

Où est donc Qin Gang? Il était absent des rencontres importantes avec les représentants américains et européens en Chine ces dernières semaines. On ne l’a pas vu depuis près d’un mois, ce qui alimente les spéculations.

En fait, le ministre chinois des Affaires étrangères n’est pas apparu en public depuis le 25 juin dernier, lors d’une rencontre à Pékin avec ses homologues russes et srilankais.

Son absence a été remarquée ces dernières semaines lors des rencontres à Pékin afin d’apaiser les tensions sino-américaines.

Il n’a rencontré ni la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, ni l’envoyé spécial des États-Unis pour le climat, John Kerry. Absence d’autant plus intrigante que Qin Gang est un spécialiste de l’Occident. Il a été l’ambassadeur de Chine à Washington pendant un an et demi, jusqu’à sa désignation comme ministre l’automne dernier.

À un moment très délicat pour les relations sino-américaines, il est problématique pour la diplomatie chinoise qu’une telle personnalité importante ne soit pas disponible , a déclaré au Japan Times Rana Mitter, spécialiste de l'histoire et de la politique de la Chine moderne à l'Université d'Oxford.

Qin Gang était une vedette montante de la politique chinoise. Il était le visage de la récente diplomatie chinoise des loups guerriers au style combatif, confrontationnel et belliqueux sous Xi Jinping.

Le fidèle défenseur du président Xi Jinping manquait aussi à l’appel lors de la visite récente à Pékin de Josep Borrell, le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Cette rencontre a été annulée sans explication.

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang (à droite), a accompagné le secrétaire d'État Antony Blinken (à gauche) lors de sa visite à Pékin en juin 2023. (Photo d'archives) Photo : Reuters / LEAH MILLIS

Raisons de santé évoquées

Qin Gang devait de plus se rendre la semaine dernière aux rencontres de l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est) en Indonésie auxquelles participait également la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly. Déplacement annulé à la dernière minute et explication laconique.

Le ministre des Affaires étrangères, Qin Gang, a du mal à assister au Sommet ASEAN pour des raisons de santé , a simplement expliqué une porte-parole du ministère. Bizarrement, la déclaration n’est pas incluse dans le compte-rendu et la transcription de cette rencontre de presse du 11 juillet. Des telles omissions, suppressions et censure des sites officiels chinois sont fréquentes lorsqu’il s’agit de sujets délicats.

Quand les journalistes ont tenté d’en savoir davantage lundi dernier, une autre porte-parole a simplement répondu que les activités du ministère se poursuivent normalement et qu’elle n’avait aucune information à fournir à ce sujet.

C'est un problème pour les régimes totalitaires. Les régimes totalitaires sont intrinsèquement instables, car tout est décidé par le seul chef suprême. Si quelque chose d'inhabituel est arrivé à un haut fonctionnaire, les gens se demanderont si leurs relations avec le chef suprême se sont détériorées ou s'il s'agit d'un signe d'instabilité politique.

Le journaliste et analyste Phil Cunningham du South China Morning Post (SCMP) de Hong Kong, publication maintenant pro-Pékin, s’est étonné sur Twitter lundi que son article sur le sujet ait été amputé d’un paragraphe complet.

Qin Gang a disparu. Non seulement il est absent de l'actualité en Chine, mais il est absent de mon article ! Tel que géré par le SCMP le 15 juillet, cinq phrases sur Qin ont été supprimées (sans préavis) de l'article après qu'il ait été accepté pour publication , écrit le journaliste.

Peng Shuai, Jack Ma et Qin Gang

Les spéculations sur son absence vont dans tous les sens et ne sont pas toutes censurées sur Weibo, le Twitter chinois. Qin Gang a-t-il contracté la COVID? Est-il pris dans un scandale d’enfant caché né d’une liaison secrète avec une journaliste chinoise comme laissent entendre des internautes? A-t-il été rétrogradé ou même renvoyé par le président Xi Jinping pour quelque raison que ce soit?

Le secret, la censure et l’opacité du régime chinois rendent fréquent ce genre de disparition de politiciens et personnalités publiques qui font soudainement mal paraître l’État. La joueuse de tennis Peng Shuai avait disparu pendant plusieurs mois en 2021 et 2022 après avoir accusé un ancien politicien haut gradé d’agression sexuelle. Elle est réapparue lors des Jeux olympiques de Pékin et a même accordé des entrevues dans lesquelles elle assurait qu’elle allait bien.

Peng Shuai assiste avec le président du CIO à une épreuve de ski acrobatique pendant les JO d'hiver de 2022. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / Richard Heathcote

L’homme d’affaires milliardaire et fondateur d’Ali Baba, Jack Ma, a lui aussi disparu à la fin de 2020 après avoir critiqué les règles financières du gouvernement chinois pour le secteur des technologies. Il a refait surface discrètement au Japon depuis. Il enseigne comme professeur invité à l’Université de Tokyo.

En 2018, la plus grande vedette du cinéma chinois, Fan Bingbing, a disparu pour une affaire d’évasion fiscale et de corruption alors qu’elle s’apprêtait à donner la réplique à Bruce Willis au cinéma. Après avoir publié une longue lettre d’excuses, elle est réapparue en public et elle a recommencé à tourner dans de grandes productions, dont certaines hollywoodiennes, l’an dernier.