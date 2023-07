Dystrophie Myotonique de Type 1 : des avancées grâce à des chercheurs du CIUSSS régional

Un pas de géant vient d'être franchi pour traiter la dystrophie myotonique de type 1. D'ici quelques années, les gens atteints de cette maladie rare, qui touche une personne sur 500 dans la région, pourraient bénéficier d'un médicament qui va améliorer leur état.

Une avancée qui est le fruit des travaux de chercheurs de l'hôpital Sainte-Justine et du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont uni leurs efforts depuis quatre ans.

Maladie rare

Avec sa démarche lente, son tremblement des mains et ses muscles affaissés au visage, Adam Smith ne présente que quelques symptômes d'une maladie génétique qui affecte son quotidien : la dystrophie myotonique de type 1, communément appelée la DM1.

J'ai des problèmes avec mon système digestif, avec mon système respiratoire. Je n’ai jamais été quelqu'un qui prend des pilules, même des Tylenols pour le mal de tête, mais là, c'est rendu que je suis bourré de pilules pour rester réveillé, pour fonctionner normalement dans la vie de tous les jours , a affirmé Adam Smith.

Ouvrir en mode plein écran Adam Smith a découvert à l’âge de 35 ans qu’il était atteint de la dystrophie myotonique de type 1 (DM1). Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Moi, j'étais enseignant d'éducation physique, il a fallu que j'arrête l'enseignement au complet, parce que juste me tenir debout sur une longue période, j'ai de la misère.

Les symptômes varient d'un patient à l'autre, mais dans son cas, ils ont rapidement importuné sa vie. Après des années à chercher ce qu'il avait, les médecins lui ont finalement diagnostiqué cette maladie, à l'âge de 35 ans. Sept ans plus tard, sa vie pourrait enfin être améliorée, grâce à la découverte de deux chercheurs.

Avancées

On a identifié un médicament chez les cellules de patients pour éliminer les cellules dysfonctionnelles et permettre de rétablir la capacité de guérison normale , a expliqué Nicolas Dumont, physiothérapeute et chercheur au CHU Sainte-Justine.

Ouvrir en mode plein écran Élise Duchesne fait partie du Groupe de recherche interdisciplinaires sur les maladies neuromusculaires depuis 2012. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Depuis une décennie, 150 échantillons ont été prélevés sur des dizaines de patients comme Adam. La biobanque sur la DM1 , créée par Élise Duchesne, est la plus importante au monde.

Dans certains cas, c'est le même patient qui a accepté à plusieurs reprises. Lorsqu'il nous montre sa cuisse, il dit, ça, "c'est ma biopsie de 2013, ça, c'est 2019", parce que ça fait une petite cicatrice. [...] Je me dis que ce patient-là, il me fait confiance , a indiqué Élise Duchesne, physiothérapeute et chercheuse au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Le jumelage des expertises du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine et du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean explique une partie du succès de cette découverte.

Ouvrir en mode plein écran Les petites boîtes sur lesquelles il y a des étiquettes bleues contiennent les échantillons de DM1. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Les résultats qu'on a obtenus sont assis sur 40 ans de recherche avant nous. Les Drs Jean Mathieu et Cynthia Gagnon ont monté des bases de données cliniques phénoménales. [..] C'est d'ailleurs aussi une raison pour laquelle on a autant de collaborations internationales , a ajouté Élise Duchesne.

Publicité

Réaliser cette découverte en seulement quatre ans représente un exploit scientifique.

On a été chanceux. Il faut savoir l'apprécier quand ça fonctionne bien. D'habitude, dans le monde de la recherche, c'est plus compliqué , a ajouté pour sa part Nicolas Dumont.