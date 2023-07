Une pétition demande le retrait de livres d’éducation sexuelle de bibliothèques à Winkler

Plusieurs commerçants dans le sud du Manitoba ont signé une pétition réclamant que des livres d'éducation sexuelle soient retirés des rayons de bibliothèques dans cette partie de la province et que ces établissements ne soient plus financés.

Le document qui a circulé dans plusieurs communautés du sud du Manitoba exhorte les propriétaires d'entreprises à dire non à ce que l'argent de vos taxes municipales finance des livres pornographiques et sexuellement explicites qui sont mis à la disposition des enfants et des jeunes .

La pétition affirme également que la Bibliothèque régionale Centre-Sud, qui a un réseau de cinq succursales dans la région, a commis des actes criminels répétés en distribuant des documents qui contiennent de la pornographie et qui donnent des instructions relatives à l'attouchement sexuel des mineurs .

Un peu plus de 250 signatures ont été recueillies entre janvier et avril, bien que certaines personnes semblent avoir signé la pétition plus d'une fois, selon le document qui a été rendu public ce mois-ci et qui a été déposé au conseil municipal de Winkler.

Crystal Funk, une résidente de la région de Winkler, a recueilli des signatures pour la pétition et l'a remise aux élus municipaux.

Elle indique souhaiter que les titres qui lui posent problème soient retirés de la collection de la bibliothèque. Elle ne qualifie pas la demande comme étant de la censure ou un bannissement de livres.

Je suis simplement une personne qui s'inquiète, comme beaucoup d'autres, de ce qui est mis à la disposition de nos enfants , décrit-elle.

Pour le résident de Winkler Mike Urichuk, il est sain de débattre, mais les efforts visant à retirer les livres d'éducation sexuelle et réduire le financement des bibliothèques alimentent les divisions dans la communauté, amplifiées durant la pandémie.

Il affirme également qu'il n'investira plus chez les commerçants locaux qui ont signé la pétition.

Lorsque nous laissons l'ignorance l'emporter, lorsque nous laissons ces demi-vérités l'emporter, nous obtenons ces divisions irréconciliables , lance-t-il.

Des commerçants en accord, d'autres se sentent dupés

Après avoir signé la pétition, la propriétaire d'une boutique de vêtements à Winkler, Diana Harder, dit ne pas avoir entendu de commentaires négatifs de sa clientèle concernant sa prise de position.

Cela aura-t-il un impact sur mes affaires? J'espère que non. Je vends des vêtements à des femmes âgées et je crois qu'elles seraient tout à fait d'accord avec ma façon de penser , déclare-t-elle.

Elle dit avoir signé la pétition après qu'un groupe de mères préoccupées lui ait tendu le document.

Pour sa part, le propriétaire d'un magasin de fleur du centre-ville de Winkler dit avoir signé le document à la hâte, pour se débarrasser du problème , alors qu'il a été mis sur la sellette devant ses clients . Joe Rempel dit regretter de l'avoir signé, après en avoir appris davantage sur les objectifs de la pétition.

J'ai commis une erreur et j'ai signé sans avoir fait preuve de la vigilance nécessaire , affirme-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Ce livre, Let's Talk About It: The Teen's Guide to Sex, Relationships, and Being a Human, de Erika Moen et Matthew Nolan parle de consentement avant d'avoir une relation sexuelle. Photo : Radio-Canada / Caitlyn Gowriluk

Évaluer les livres

Après avoir reçu la pétition, le 11 juillet, les conseillers municipaux de Winkler ont adopté une résolution pour répondre aux préoccupations concernant le contenu des livres à la bibliothèque de la municipalité.

Elle prévoit que la nomination de deux élus au conseil d'administration de la bibliothèque pour exercer une influence afin d'élaborer une politique selon laquelle les livres graphiquement et sexuellement explicites seront déplacés de la section pour enfants vers une autre section de la bibliothèque .

Parmi les personnes nommées figure le conseiller Don Fehr, qui fait partie des propriétaires d'entreprises qui ont signé la pétition.

Après toutes les réunions et discussions que nous avons eues à ce sujet, je pense que cette résolution constitue une bonne voie à suivre pour aider à maintenir une bibliothèque qui est très bien fréquentée et qui a de bonnes valeurs , a-t-il déclaré, lors de la réunion du conseil.

Avec des informations de Chloe Friesen