L’Alberta est à la recherche de fournisseurs pour gérer trois nouveaux refuges d'urgence que la province prévoit à Edmonton. Il s’agira de trois types de refuge : un abri offrant un service d’hébergement temporaire d'urgence pour adultes en hiver, un refuge d'urgence permanent dirigé par des Autochtones, et un refuge permanent destiné à des femmes.

Le besoin d'Edmonton en places d'hébergement d'urgence pour des populations spécifiques, ainsi qu'en places temporaires, pour les personnes sans domicile fixe, s'est accéléré depuis la COVID-19 , indique le ministère des Aînés, des Communautés et des Services sociaux dans un appel aux opérateurs intéressés.

Les réponses à l'appel initial détermineront les prochaines étapes pour identifier les bénéficiaires de subventions opérationnelles appropriées pour fournir les services énumérés ci-dessus.

Pour les opérateurs intéressés, la date limite de soumission est fixée au 28 juillet.

5 M $ pour 450 places en hiver

La province prévoit d'ajouter jusqu'à 100 places d'hébergement d'urgence pour les femmes et autant de places d'hébergement gérées par des Autochtones.

Dans un communiqué publié mardi, la province indique que plus de 5 millions de dollars seront disponibles en 2023 pour financer jusqu'à 450 places d'hiver temporaires supplémentaires.

Le maire d'Edmonton, Amarjeet Sohi, note que la plupart des quelque 3000 personnes sans logis à Edmonton sont des Autochtones.

Je suis très heureux de voir que le gouvernement de l'Alberta envisage de créer des places supplémentaires dans des refuges permanents dirigés par des Autochtones [ainsi que des abris] destinés aux femmes, alors que nous continuons à travailler ensemble sur des solutions à long terme.

Lors d'une réunion du conseil municipal le 4 juillet, les administrateurs ont compté 627 places permanentes dans les refuges d'Edmonton, tandis que 1317 personnes utilisent des refuges ou dorment dans la rue.

La province s'est engagée à financer davantage de places dans les refuges d'urgence pour l'hiver 2023-24, afin de porter le total à 1200 places, ont ajouté les gestionnaires de la Ville.

L'itinérance est un sujet de préoccupation à Edmonton où, selon le maire Amarjeet Sohi, plus de 3 000 personnes sont sans domicile.

Des refuges aux normes

Même lorsqu'il y a de la place, certaines personnes choisissent de ne pas aller dans certains refuges, fait remarquer Susan McGee, PDG de l’organisme de logement Homeward Trust : Nous avons vu des gens essayer de passer la nuit dans une voiture ou une camionnette et nous avons connu des circonstances extrêmes où des personnes sont mortes dans ces situations.

Un nouveau centre d'hébergement spécifique à une culture, tel que le centre dirigé par des Autochtones et celui destiné aux femmes, encouragera davantage de personnes à choisir ces options, estime Susan McGee.

L'offre pour un refuge dirigé par des Autochtones et un refuge réservé aux femmes s'aligne sur les normes minimales de la Ville en matière de refuge, présentées dans un rapport municipal en août 2021.

Ces normes ont été créées pour que les refuges les adoptent afin de combler les lacunes du système en matière de services. Ceux-ci ont trait notamment à l'accueil des populations autochtones et des personnes ayant des besoins complexes liés à la consommation de substances.

La province indique que plus de 20 millions de dollars sont alloués chaque année pour soutenir le fonctionnement des refuges d'Edmonton. Hope Mission, The Mustard Seed's Neighbour Centre et Women's Emergency Accommodations Centre font partie des refuges d’urgence qui bénéficient de ces fonds.

Les refuges offrent actuellement plus de 750 places, selon la province.

Avec les informations de Natasha Riebe