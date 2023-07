La sécurité publique de Cookshire-Eaton appelle à la prudence autour des cours d’eau

À la suite de la mésaventure d’une famille, qui s’est heureusement bien terminée, la sécurité publique de Cookshire-Eaton rappelle au public que la prudence est de mise autour des cours d’eau.

Tout a commencé vers 21 h le 14 juillet dernier. On a eu un appel de la Sûreté du Québec [...] qui disait qu’un père était inquiet parce que sa conjointe et ses enfants avaient pris la descente [en tubes] de la rivière au pont de la rivière [Eaton] du Nord, et il était censé les récupérer à la hauteur du pont French, ce qui donne environ 6 km , raconte le directeur du Service de sécurité publique de l'agglomération de Cookshire-Eaton, Éric Cloutier.

La dame dans la trentaine et les deux fillettes ont cependant chaviré et perdu leurs tubes. Elles envisageaient de passer la nuit sur le long de la rivière, car c’est vraiment en plein bois , raconte Éric Cloutier.

Les équipes du Service de protection contre les incendies spécialisées en sauvetage nautique, en collaboration avec celles de la Sûreté du Québec, se sont mises à la recherche de la dame et des deux enfants de chaque côté de la rive.

Vers minuit, on a récupéré des gens, on les a retrouvées. Les ambulanciers étaient avertis, il a fallu que l'équipe de sauvetage les sorte à travers le boisé pour les amener sur le chemin , continue le directeur de la sécurité publique.

La dame et les deux fillettes présentaient une hypothermie légère, qui a été traitée par les premiers répondants.

Il n'aurait pas fallu qu’elles passent la nuit à l'extérieur parce que l'eau, malgré la chaleur, était froide.

Plusieurs personnes se font prendre

L’histoire de cette famille n’est pas unique, indique Éric Cloutier. Malheureusement, il y a plusieurs personnes qui le font [descendre la rivière] et qui se font prendre. C'est un manque de connaissances au niveau de la rivière. Il y a des places qui ont des hauts-fonds, à d'autres places, il y a des rapides. Les distances évaluées à vol d'oiseau, à 6 km, avec tous les méandres, je vous dirais que c’est beaucoup plus long pour descendre la rivière , souligne-t-il.

Heureusement, les enfants portaient des vestes de sauvetage. Le directeur de la sécurité publique rappelle tout de même l’importance d’être prudent et de transporter les équipements recommandés par la Société de sauvetage du Québec, dont un sifflet, lors des sorties sur l'eau.