Rencontre d’information au sujet des PFAS : cohue et colère de citoyens à La Baie

La rencontre d’information de la santé publique régionale qui a eu lieu à la bibliothèque de La Baie au sujet de l'eau contaminée par les composés perfluorés (PFAS) s’est tenue devant la colère des citoyens, qui étaient plus d’une centaine. Plusieurs sont restés sans réponse, se sont montrés sceptiques suite aux explications et ont critiqué le caractère désorganisé de la séance.

Si l’eau est potable comme ils le disent, pourquoi [la Ville de Saguenay a] voté un budget d’urgence pour faire filtrer cette eau et dégager d’autres budgets pour trouver d’autres sources d’eau potable? C’est incohérent. Que ce soit au fédéral, au provincial ou au municipal, quelqu’un doit agir , a talonné Martial Laberge, un citoyen de La Baie.

La rencontre a débuté peu après 16 heures, soit quelques minutes après la fin du conseil d’arrondissement qui se tenait au même endroit, dans une salle bondée pouvant seulement accueillir 50 personnes. Des chaises ont dû être retirées pour faire de la place.

Martial Laberge, un résident de La Baie, souhaite que des actions soient prises.

On vient à une réunion supposément d’information et il n’y a que 50 places disponibles et il y a des milliers de personnes concernées. C’est complètement inadéquat , a indiqué à Radio-Canada le citoyen Georges Sévigny.

Certains ont dû écouter la séance sur leur téléphone depuis l'extérieur de la pièce pour bien comprendre les discussions.

D’autres ont notamment déploré que la rencontre ait été annoncée tardivement et qu’elle ait débuté à 16 heures en semaine. D’autres ont souligné que la rencontre n’a pas été adéquatement annoncée.

Plusieurs d’entre eux ont aussi exprimé leur déception d’apprendre la nouvelle seulement après que les médias aient relayé l’information.

Des élus ont toutefois indiqué qu’un règlement oblige à ce qu’un changement de lieu soit annoncé à l’avance lors d’une séance publique antérieure.

La santé publique se dit à l’écoute

De son côté, la CIUSSS a indiqué avoir entendu les préoccupations des citoyens. Le médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive, Jean-François Betala Belinga, était présent pour tenter d'éclairer les citoyens. Il réitère que l'eau est potable, mais comprend les inquiétudes des Baieriverains.

Ce qui est mieux, c’est de diminuer l’exposition aux PFAS , a-t-il expliqué. Que ce soit dans l’eau ou ailleurs et on sait que l’eau participe de 5 à 30 % des PFAS auxquels on est exposé. Même si vous arrêtez de boire l’eau, vous serez encore exposé aux PFAS dans d’autres choses. Donc, il faut travailler sur tout ça ensemble sans virer fou et créer d’autres problèmes qui sont beaucoup plus graves que ceux que vous voulez adresser.

Bruno Taillon, ingénieur chez Ville de Saguenay, Mathieu Simard, agent de planification, de programmation et de recherche à la direction de santé publique Dr Jean-François Betala-Belinga, médecin spécialiste en santé publique.

Rappelons que 8000 résidents des secteurs de Port-Alfred et de Grande-Baie sont touchés par une forte présence de PFAS dans leur eau potable.

Plus tôt mercredi, le Conseil régional de l’environnement et du développement durable du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CREDD) a réclamé une séance d’information publique.

L’organisme a notamment fait parvenir une lettre en ce sens au directeur régional de la santé publique, le Dr Donald Aubin.

Des appels d’offres sont lancés

La Ville de Saguenay a lancé mardi des appels d'offres totalisant 6 millions de dollars pour des solutions temporaires pour les trois puits de l'arrondissement de La Baie dont l'eau est contaminée au PFAS . Il s'agit des puits 71, 72 et 76, situés le long de la rivière à Mars.

L'eau du puits 71, situé le long de la rivière à Mars sur le chemin Saint-Louis, a présenté un taux élevé de PFAS.

Un des ces puits, le 76 a été déjà fermé en décembre 2022 parce qu'il contenait jusqu'à plus de 10 fois la norme de 30 nanogrammes de PFAS par litre recommandée par Santé Canada.

Saguenay se laisse une période de 30 jours pour conclure l’appel d’offres, soit le délai le plus court possible permis.

Des travaux totalisant des dizaines de millions de dollars seront nécessaires pour trouver une nouvelle source d’eau, trouver des solutions temporaires et pour des honoraires professionnels.

La Ville souhaite installer des filtres pour éliminer les PFAS d’ici janvier 2024.

Par rapport aux filtres, il y a certaines spécificités qu’on cherche absolument. Ils se doivent d’avoir une efficacité minimale de 95 % pour filtrer les PFAS et ramener toute l’eau qui va en sortir en dessous de 30 nanogrammes par litres [...]. Également, on veut une technologie qui ne va pas générer d’eau résiduelle. Chacune des gouttes d’eau qui va sortir du filtre sera exempte de PFAS , a fait valoir le porte-parole de Saguenay, Dominic Arseneau.

Saguenay pourrait distribuer de l’eau

Saguenay envisage aussi d’imiter d’autres municipalités prises avec des problèmes de PFAS , dont la municipalité de Saint-Donat dans Lanaudière, en distribuant de l’eau aux citoyens.

La décision n’a pas encore été prise officiellement, mais elle pourrait être entérinée prochainement par les conseillers municipaux, selon le président de la Commission des finances, Michel Potvin, qui croit que la solution serait peu onéreuse.

Michel Potvin croit que des camions-citernes d'eau seraient une solution envisageable pour les citoyens de La Baie.

Il n’y a rien de décidé, mais ça peut se faire. En 1996, les vans à lait ont fourni de l’eau aux gens. Il fallait trouver un moyen. Tout le réseau était brisé à La Baie. Les gens sont quand même inquiets même si le risque n’est pas grand, surtout que ce ne sont pas des énormes coûts. On est déjà rendus à huit millions, ce n’est pas quelques dizaines de milliers de dollars qui vont faire la différence , a mentionné Michel Potvin.

Il ajoute que le comité exécutif aurait le pouvoir d’adopter une résolution en ce sens.

François Tremblay demande des actions du ministre

Le député caquiste de Dubuc, François Tremblay, a rencontré le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, concernant la contamination de l'eau potable de La Baie, aux PFAS .

Il souhaite que ce dernier fournisse un accompagnement aux citoyens inquiets et qu'il réponde aux nombreuses questions de la population. François Tremblay, qui habite à La Baie, estime que ce dossier dépasse largement les compétences municipales.

François Tremblay est le député de Dubuc.

L’élu affirme que le ministère a demandé au directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, de s’adresser aux citoyens de La Baie pour répondre à leurs inquiétudes.

« Le cabinet de Benoît Charette m'a confirmé qu'ils communiquaient avec le Dr Boileau pour lui passer la commande de communiquer avec les médias de Saguenay et puis, l'information va aussi être relayée vers la mairesse de Saguenay, si elle le souhaite, [pour] établir un lien, a-t-il assuré en entrevue à Radio-Canada. Mais nous, en tout cas, Québec, on se met complètement à la disposition des instances de Saguenay pour la suite. »

Le député a également indiqué sur les réseaux sociaux, il y a quelques jours, qu’il aurait été approprié qu’il soit informé davantage en amont.

Le Bloc dénonce le mutisme du fédéral

Le Bloc québécois demande au gouvernement fédéral de reconnaître sa part de responsabilité. Rappelons que depuis 2011, le ministère de la Défense nationale (MDN) sait que des PFAS se trouvent dans les eaux souterraines à la limite de la propriété de la base de Bagotville.

Le député bloquiste de Jonquière, Mario Simard, est intervenu auprès du ministre de l'Immigration pour faire révoquer un avis de déportation.

Le gouvernement fédéral a été totalement absent, il a délégué ses responsabilités à la Ville de Saguenay, ce qui pour moi est inacceptable de la part d’un pays du G7, de ne pas assumer ses responsabilités sur un terrain qui lui appartient et qui appartient à la base de Bagotville, de ne pas assumer ses responsabilités sur des contaminants qui ont affecté la nappe phréatique. Pour moi c’est complètement inacceptable , a conclu le député bloquiste de Jonquière, Mario Simard.

Avec les informations de Roby St-Gelais et de Michel Gaudreau