Les Petits Chanteurs de Bruxelles en tournée sur la Côte-Nord

Une trentaine de jeunes de la chorale des Petits Chanteurs de Bruxelles sont en tournée sur la Côte-Nord cette semaine.

Cette chorale a visité le Canada à 19 reprises déjà, mais cette année, ils chantent pour la première fois dans la région de Sept-Îles, explique le directeur artistique des Petits Chanteurs de Bruxelles, Romain Verbeeren.

La Côte-Nord est une région où l'on n'était jamais allés aussi loin. Sur notre route, des gens qui nous croisent sur notre périple nous disent que l’on connaît mieux la province qu’eux , raconte-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Romain Verbeeren est le directeur artistique des Petits Chanteurs de Bruxelles. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Mardi soir, les jeunes, âgés de 8 à 18 ans, ont chanté aux Escoumins.

Par la suite, ils ont attiré une foule impressionnante lors de leur spectacle sous la tente jaune du Vieux-Quai à Sept-Îles mercredi soir, avant de prendre la route pour se produire jeudi à l’église Saint-Pierre, à Havre-Saint-Pierre.

Romain Verbeeren considère que cette tournée est formatrice pour sa jeune troupe.

Publicité

Je suis content de pouvoir voir les enfants s’épanouir. Ça fait quand même quatre ans qu’on attend que les voyants soient ouverts pour pouvoir revenir au Québec et proposer cette belle aventure musicale humaine à nos jeunes , précise Romain Verbeeren.

Lors du spectacle, les choristes interprètent autant des classiques religieux que des chansons du répertoire moderne. Le spectacle est d’une durée de près de deux heures, avec entracte.

Nous présentons deux parties résolument différentes. La première partie est consacrée aux grands maîtres de la musique classique, qu’on va aborder de façon chronologique. La deuxième [partie concerne] la chanson populaire et le folklore des différentes régions du monde , ajoute le directeur artistique.

Ouvrir en mode plein écran Les Petits Chanteurs de Bruxelles en visite au Canada sont âgés de 8 à 18 ans. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Accueillis par des Nord-Côtiers

Le curé Irénée Girard a notamment coordonné l’hébergement des jeunes musiciens dans la région.

Publicité

Les choristes sont accueillis et hébergés par des Nord-Côtiers.

On veut s'assurer d’une rencontre entre les choristes et la population d’ici. On tient à l’hébergement en famille pour qu’ils puissent créer des liens , explique le curé.

Le chœur sera de retour à Sept-Îles samedi pour chanter à l’église Saint-Joseph.

La tournée québécoise des Petits Chanteurs de Bruxelles doit se conclure le 26 juillet lors d’un spectacle à Laval.

Avec les informations de Catherine Paquette