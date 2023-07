La crise des passeports a exposé des lacunes, dit la fonctionnaire en chef du Canada

La crise des passeports de l'an dernier a exposé des failles dans les systèmes de prestation de services aux Canadiens par la fonction publique fédérale, constate la fonctionnaire en chef du Canada, Janice Charette.

Il s'agit notamment de notre infrastructure informatique vieillissante, de la nécessité d'améliorer les compétences numériques dans l'ensemble de la fonction publique et des défis que nous devons relever pour éliminer les cloisonnements entre les organisations , a-t-elle écrit dans son rapport annuel présenté au premier ministre Justin Trudeau.

Elle signale, dans le document rendu public mercredi, que des mesures ont déjà commencé à être mises en place et que l'arriéré de demandes de passeports a depuis été éliminé.

Néanmoins, le travail n'est pas terminé dans tous les ministères qui ont été au cœur de longs délais, a-t-elle fait savoir.

Quand les restrictions sanitaires dues à la COVID-19 ont été levées, au printemps 2022, et que les Canadiens ont souhaité recommencer à voyager, ils ont été nombreux à faire la file durant de longues heures afin de pouvoir renouveler leur passeport ou en obtenir un pour la première fois.

Faiblesses et complexités de nos systèmes

La longue attente dans les aéroports a aussi été la source de bien des maux de tête. La plus haute fonctionnaire du Canada mentionne aussi les délais qui ont été constatés au ministère de l'Immigration.

Cette augmentation de la demande de services a mis en évidence et exacerbé les faiblesses et les complexités de nos systèmes et de nos processus auxquelles il convient de remédier.