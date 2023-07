Train léger d’Ottawa : l’ancienne administration a des comptes à rendre, dit Doug Ford

De passage dans la capitale fédértale mercredi, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a qualifié la situation du train léger de désastreuse.

Selon M. Ford, le projet du train léger a été mal ficelé dès le départ. Le premier ministre n’a pas hésité à blâmer l’administration de Jim Watson, l'ancien maire d'Ottawa, pour les nombreux ratés de la ligne de la Confédération.

C’est malheureux. Je pense que l’ancienne administration et l’ancien maire doivent rendre des comptes. C’était un vrai désastre. Nous [le gouvernement] les avons soutenus et nous avons investi. [Maintenant] on a [un train léger] qui ne fonctionne pas correctement et ne répond pas correctement aux attentes , a-t-il lancé en conférence de presse.

Le premier ministre avait tenu des propos similaire en décembre dernier.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford Photo : Radio-Canada / Laurie Trudel

Des commentaires qui surgissent alors que le train léger est à l’arrêt depuis lundi soir en raison d’un problème technique découvert lors d’une inspection de routine

Publicité

Cependant, d'après Doug Ford, l’actuel maire d’Ottawa, Mark Sutcliffe, fait de son mieux pour réparer les erreurs du passé.

Je sais que le maire Sutcliffe fait un travail remarquable. Il adopte les recommandations de l’enquête et il répare [les choses]. Donc nous sommes là pour l’aider autant que possible , a-t-il ajouté.

Le premier ministre a continué en disant qu’il espère que la phase 2 du train léger ne connaîtra pas les mêmes déboires.