L’innovation rayonne à l’exposition agricole AG in Motion en Saskatchewan

La plus grande exposition agricole en plein air de l'Ouest canadien, AG in Motion, bat son plein, jusqu'à jeudi en Saskatchewan et l'innovation en matière de technologie attire des exposants de partout au pays.

Un total de 580 exposants sont présents sur la ferme exploratoire de 246 hectares (610 acres) à Langham, située à une quinzaine de minutes de Saskatoon.

Un record depuis sa création en 2015, indique le directeur de l'événement, Rob O'Connor.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur d'AG Motion, Rob O'Connor, rappelle que «l'agriculture est le premier secteur économique de la Saskatchewan». Photo : Radio-Canada / Trevor Bothorel

Bien que l’intelligence artificielle soit de plus en plus populaire dans le milieu agricole, pour le directeur général de Timac Agro Canada, Simon Jolette-Riopel, l’innovation ne se limite pas uniquement à utiliser la technologie.

Moi je pense que ce n’est pas juste un show d’équipement, c’est aussi un spectacle de science et d’innovation et c’est pour ça qu'on est ici. Pour nous les innovations en agriculture, ce n’est pas juste des tablettes [électroniques].

Simon Jolette-Riopel explique que son entreprise est spécialisée dans la production d’amendements de sols, la nutrition végétale et animale et la biostimulation. Elle a mis sur pied Fertileader, une sorte de fertiliser-climatiseur. C'est des extraits d'algues, par exemple des hormones qui agissent comme une sorte d’air climatisé pour les plantes , explique-t-il

Une innovation qui pourrait particulièrement bien fonctionner dans les Prairies canadiennes, selon lui. On sait qu’en Saskatchewan il y a eu quand même beaucoup de sécheresse, donc [Fertileader va tenter] d’améliorer la tolérance des plantes au stress climatique , explique Simon Jolette-Riopel.

La technologie au service de la lutte aux changements climatiques

L'innovation peut aussi être une façon de soutenir les agriculteurs qui font face aux changements climatiques et de limiter l’utilisation de certaines ressources.

C’est ce que vise le fondateur et inventeur de IntellitRain, Cam Cote, avec son nouveau système d'irrigation composé d'arroseurs intelligents.

La consommation globale d'eau sera considérablement réduite, et ce en arrosant correctement les champs. Ce qui permettrait de créer une agriculture beaucoup plus durable, en utilisant moins d'eau pour obtenir plus de rendement.

Des milliers de personnes ont franchi les tourniquets pour assister à l'événement lors des deux premières journées, affirme le directeur d’AG in Motion, Rob O’Connor.

Pour lui, le succès de l’événement n’est pas surprenant. L'agriculture est le premier secteur économique de la Saskatchewan.

Avec les informations de Fatoumata Traore