Après les problèmes d’itinérance dans le Village gai à Montréal et dans le Quartier des spectacles, le sentiment d'insécurité s'accroît à l'intérieur et à l'extérieur du Palais des congrès, au centre-ville, comme Radio-Canada l’a dévoilé ce matin. Devant cette problématique sociale, le cabinet de la mairesse Valérie Plante rétorque que les solutions sont bien connues et plaide pour davantage de logements sociaux et de services en santé mentale, entre autres.

La présence de refuges à proximité du Palais des congrès et la nécessité d'attendre d'avoir un coupon afin d'y obtenir une place pour la nuit expliquent notamment la forte présence d'itinérants dans ce secteur de la métropole.

Le Palais des congrès a triplé le nombre d'agents de sécurité depuis six mois et collabore avec des organismes communautaires en itinérance, avec la police municipale, avec la Ville de Montréal et avec le gouvernement du Québec.

Des décisions crève-cœur ont aussi été prises, par exemple celle de retirer du mobilier à l'intérieur et à l'extérieur de l'édifice pour y limiter le flânage.

Dans une lettre du Palais des congrès adressée à certains propriétaires de commerces situés dans l’immeuble, la société d'État québécoise y va d'une critique envers les autorités. « Les services offerts pour combler les besoins primaires de ces personnes semblent nettement insuffisants », peut-on y lire.

Solutions connues

Dans une déclaration écrite, le cabinet de la mairesse Valérie Plante se dit conscient qu’il faut en faire davantage en matière de lutte contre l’itinérance, et ce, bien que la Ville ait doublé son budget pour le soutien aux organismes qui travaillent [dans le but de favoriser] la cohabitation et la réinsertion sociale et ait intensifié la répression auprès des vendeurs de drogues qui abusent des personnes vulnérables , se défend-il.

De plus, le cabinet estime que les solutions sont connues : plus de logements sociaux et de ressources [spécialisées] ainsi que davantage de services en santé mentale .

Alors que la crise du logement s'accélère, les enjeux liés à l'itinérance n'ont jamais été si complexes étant donné la montée en flèche des problèmes de santé mentale et l'arrivée de drogues très impures dans nos rues.

La Ville souligne qu’elle continuera de travailler avec tous ses partenaires du centre-ville afin de renverser la vapeur.

Combler les besoins primaires

De son côté, le chef de l’opposition officielle à l’hôtel de ville de Montréal, Aref Salem, croit que l'administration municipale devrait en faire davantage.

Ouvrir en mode plein écran Aref Salem, chef de l’opposition officielle à l’hôtel de ville de Montréal Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

À défaut de pouvoir leur offrir un toit dès demain, la Ville devrait au moins leur offrir des toilettes, des stations sanitaires, et soutenir les travailleurs de rue ainsi que les organismes [spécialisés] qui les accompagnent , a-t-il affirmé dans un courriel envoyé à Radio-Canada, ajoutant que les problèmes de cohabitation s’amplifieraient.

Plus on va tarder à leur offrir la base, plus ces personnes vulnérables n’auront pas le choix de se tourner vers les résidents et [vers les] commerçants pour survivre.

Aref Salem estime qu'il n’est pas étonnant que la crise humanitaire s'étende désormais à plusieurs quartiers de Montréal quand on voit à quel point les besoins primaires de ces personnes vulnérables ne sont pas [satisfaits] et qu’on navigue de cellules de crise en cellules de crise sans vision ni plan d’action .

Pour sa part, Elisabeth Prass, porte-parole de l’opposition officielle en matière d’itinérance, croit qu’ il faut que le gouvernement cesse de répéter les mêmes actions en matière d’itinérance et que la CAQ soit à l’écoute des demandes des municipalités qui sont sur le terrain et affectées directement par cette crise .

Elle ajoute par le fait même qu’elle suivra de près les conclusions et les demandes que fera l’Union des municipalités du Québec lors de son sommet sur l’itinérance, en septembre.

D'ici là, nous exigeons que le gouvernement de la CAQ fasse les choses différemment et s'inspire des meilleures pratiques comme l'approche finlandaise de "Logement d'abord".

L’approche « Logement d’abord (Nouvelle fenêtre) » consiste à déplacer rapidement les personnes en situation d’itinérance — en particulier les personnes en situation d’itinérance chronique — de la rue ou des refuges d’urgence vers des logements stables et à long terme, avec des soutiens.