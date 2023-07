Crevette nordique : Ottawa annule une importante rencontre prévue jeudi

Des acteurs de l'industrie de la pêche à la crevette nordique déplorent l'annulation d'une rencontre avec Pêches et Océans Canada (MPO) qui devait avoir lieu jeudi, à Mont-Joli. Pendant ce temps, l'incertitude plane sur la prochaine saison, alors que le fédéral a évoqué la possibilité d'un moratoire.

La perspective d'un moratoire partiel ou complet sur la pêche inquiète. C'est un des sujets qui devaient être abordés avec le MPO à l'occasion de cette rencontre.

Je pense que c'est important que tous les acteurs du milieu se rencontrent pour passer à travers la crise.

Que Pêches et Océans annule la rencontre prévue [jeudi], qu'on considérait comme très importante, sans spécifier quand la rencontre sera reportée, c'est dérangeant et c'est inquiétant pour nous , ajoute M. Element.

Cette rencontre devait rassembler des gens de l’industrie du Québec et des provinces maritimes.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur de l’Office des pêcheurs de crevette du Québec, Patrice Element. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Bruno Lelièvre

Par courriel, le MPO dit vouloir laisser plus de temps aux partenaires pour réfléchir à des pistes d’actions avant de rassembler l’ensemble des intervenants de l’industrie. Le ministère y indique également que cela permettra d’avoir des discussions plus productives en personne .

Publicité

Ottawa souligne par ailleurs que la date de la prochaine rencontre sera officialisée dès que possible. Pêches et Océans Canada affirme demeurer disponible pour des rencontres téléphoniques ou virtuelles avec les membres de l’industrie.

Un manque de planification?

L'industrie de la crevette est un moteur économique vital dans le secteur de Rivière-au-Renard, à Gaspé. Le directeur général de l’Association québécoise de l’industrie de la pêche (AQIP), Jean-Paul Gagné, est lui aussi très inquiet.

Les captures ne sont pas là. Nous, on n’a pas de crevettes à transformer. Les travailleurs étrangers temporaires, qu’est-ce qu’on fait avec eux? On est obligé de les payer 30 $ de l’heure à temps plein. Faut prendre des dispositions, faut aller de l'avant.

La pêche à la crevette est en déclin depuis 15 ans. Le réchauffement de l’eau du fleuve Saint-Laurent nuit à cette espèce, qui aime l'eau froide. La présence du sébaste a aussi d'importantes répercussions, puisque ce poisson mange de grandes quantités de crevettes.

Ouvrir en mode plein écran Jean-Paul Gagné, directeur général de l'Association québécoise de l'industrie de la pêche. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Selon les pêcheurs, la situation aurait pu être prévenue avec une meilleure planification. Ils appréhendent déjà ce que leur réservera l'année prochaine.

Publicité

Le directeur de l’Association des capitaines propriétaires de bateaux de la Gaspésie, Claudio Bernatchez, avance que si les quotas baissent, certains bateaux ne pourront pas prendre la mer. La plupart des usines de transformation de crevettes, pas seulement au Québec, mais au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve, ne pourront pas ouvrir non plus , estime-t-il.

La pêche au sébaste pourrait offrir un répit aux crevettiers et aux usines, puisque cette espèce peut être pêchée sans que les navires n'aient à subir d'importantes modifications. L'industrie a toutefois besoin de savoir rapidement si celle-ci sera autorisée et qui pourra y prendre part.

Avec les informations de Stéphanie Rousseau