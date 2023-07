L’est ontarien aurait aussi été secoué par deux tornades le 13 juillet dernier

Ce n’est pas deux, mais quatre tornades qui ont secoué la capitale fédérale et les environs, le 13 juillet dernier, selon les experts du Projet des tornades du Nord (PTN) de l’Université Western à London.

Des enquêteurs ont compilé plusieurs données et visionné des images captées par drone et ont confirmé, sur le blogue de PTN, que deux tornades de faible intensité ont touché terre dans l’est ontarien la semaine dernière ; une première à Embrun et la seconde près du village de Fournier (entre les villages de Fournier et Saint-Bernardin).

Les enquêtes du PTN ont déterminé que deux tornades faibles se sont produites dans l'est de l'Ontario le 13 juillet, en plus des tornades EF1 d'Ottawa qui avaient été précédemment confirmées , concluent des experts du Projet des tornades du Nord.

Selon PTN, la tornade qui a touché le village d’Embrun était de force EF0 sur l’échelle de Fujita. L’enquête de l’organisation de surveillance des tornades a établi que des vents allant jusqu’à 125 km/h ont été enregistrés. Des arbres ont été brisés et des dommages ont été constatés sur le toit de plusieurs résidences, dans un corridor d’un peu plus d’un kilomètre de long sur 80 mètres de large.

Au même moment, à environ 50 kilomètres, dans le village de Fournier, une tornade de force EF0 sur l’échelle de Fujita a soufflé des vents allant jusqu’à 115 km/h, selon PTN. Des arbres ont aussi été endommagés.

On ne rapporte aucun blessé à la suite des événements survenus à Embrun et à Fournier, soulignent les enquêteurs.

Le 13 juillet dernier, en après-midi, deux tornades ont frappé Ottawa, plus précisément le quartier de Barrhaven, dans l’ouest de la ville. Selon les autorités, environ 125 maisons ont été endommagées et une personne a été blessée légèrement.

Ouvrir en mode plein écran Certaines maisons du quartier de Barrhaven, à Ottawa, ont subi des dégâts considérables. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Des vents allant jusqu’à 155 km/h ont été enregistrés, ce qui correspond à la catégorie EF1 sur l'échelle de Fujita.