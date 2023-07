À Moncton, la construction du Centre d’entreprise des sciences de l’Atlantique commence

Les travaux de construction du Centre d’entreprise des sciences de l’Atlantique sont officiellement entrepris. On a procédé mercredi à Moncton, au Nouveau-Brunswick, à une première pelletée de terre symbolique.

Ce projet consiste à rénover et considérablement agrandir l’immeuble actuel du ministère des Pêches et des Océans ( MPO ) à Moncton.

On en fera un important centre des sciences où travaillerons quelque 700 scientifiques d’Environnent et Changement climatique Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, du Conseil national de recherches Canada et du MPO .

En doublant la superficie de ces espaces de travail, on pourra accueillir 350 travailleurs de plus qu’en ce moment, estime le gouvernement fédéral.

Les travaux se feront en trois phases, ce qui va permettre d’utiliser le bâtiment pendant leur déroulement.

La construction de la nouvelle aile scientifique au nord du bâtiment existant va débuter en 2024.

La dernière phase est prévue pour 2027. Elle permettra de s’installer dans l’aile scientifique nouvellement construite, pendant que le réaménagement du Centre des pêches du Golfe et la construction du reste du centre commenceront.

La façade de l'immeuble actuel de Pêches et Océans Canada à Moncton se trouve au coeur de la maquette du futur Centre d'entreprise des sciences de l'Atlantique. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Deux députés fédéraux néo-brunswickois étaient présents à la cérémonie de mercredi : Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, ainsi que Ginette Petitpas Taylor, qui est la ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique ( APECA ).

De nombreux habitants de notre région dépendent de la santé de l’océan Atlantique pour gagner leur vie, et les recherches qui seront menées ici seront essentielles pour mieux comprendre l’impact du changement climatique sur cet écosystème , a déclaré le ministre LeBlanc dans un communiqué.

En réunissant sous un même toit des scientifiques de différents domaines et organisations, le Centre d’entreprise des sciences de l’Atlantique transformera la façon dont la recherche est menée sur l’un des écosystèmes les plus importants et les plus complexes du Canada atlantique : l’océan Atlantique , a-t-il affirmé.

Les architectes de Diamond Schmitt ont décroché le contrat de 26 millions de dollars pour la conception du centre scientifique, et Pomerleau a obtenu le contrat de 325 millions de dollars pour la construction.