En Colombie-Britannique, plus de 1200 morts dans des surdoses jusqu’à présent en 2023

Avec 184 morts par surdoses en juin, la Colombie-Britannique rapporte que 1228 personnes ont perdu la vie en raison d’une substance illicite au cours des six premiers mois de l’année.

La crise est à ce point grave que les surdoses constituent la principale cause de décès chez les personnes âgées de 10 à 59 ans, soit plus que les morts par accidents, homicides, suicides et maladies combinées.

Dans la majorité des surdoses mortelles, la drogue illicite a été fumée, indique le rapport du Bureau des coroners. Le fentanyl est présent dans 84 % des cas de surdoses mortelles, jusqu'à présent en 2023.

Quiconque accède au marché illicite de substances est à risque de se blesser gravement ou de mourir , rappelle une fois de plus la coroner en chef de la province, Lisa Lapointe. Chaque mois, son bureau publie un rapport détaillant le nombre de morts par surdoses. Chaque fois, elle en appelle à une meilleure gestion de la crise.

En tant que coroners, nous parlons chaque jour aux familles qui pleurent la perte d'un être cher , déplore-t-elle.

Nous continuons de recommander l'expansion rapide d'un approvisionnement sécuritaire dans toute la province afin de réduire les méfaits associés au marché des drogues illicites toxiques et ainsi, prévenir de futurs décès.

Depuis la déclaration d’une urgence sanitaire publique en avril 2016, 12 509 Britanno-Colombiens sont morts d’une surdose.