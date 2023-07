Une première médaillée du Yukon aux Jeux autochtones de l’Amérique du Nord

Prezley Jobin a remporté lundi la toute première médaille du Yukon aux Jeux autochtones de l’Amérique du Nord, qui ont lieu à Halifax. Celle qui a obtenu la médaille de bronze à la course de 3000 mètres en canot solo assure que c’est grâce à son père qu’elle a développé un intérêt pour le canot.

Juste, le voir pagayer et faire des courses, j’ai fini par en faire moi aussi , dit l’adolescente de 15 ans. Je pense qu’il est vraiment heureux que nous ayons quelque chose comme ça en commun.

Prezley Jobin, qui habite à Whitehorse et qui fait partie de la Première Nation de Liard, a terminé quelques minutes derrière Autumn Jen Malloway, de la Colombie-Britannique et Leiara Frogg, du Manitoba.

Cela ne fait pas très longtemps que la jeune athlète s’est découvert une passion pour la navigation et c’est la première année qu’elle le fait de manière compétitive. Pour s’entraîner, elle se rendait plusieurs fois au lac Schwatka, à Whitehorse, et ce, dès que la fonte de la glace lui a permis d’y mettre son canot. Elle a aussi participé, un peu plus tôt en juillet, à la Yukon River Quest, une course de 715 km entre Whitehorse et Dawson.

C’était un peu comme un entraînement, un entraînement vraiment intense , lance-t-elle.

Il lui reste encore quelques courses cette semaine, mais Prezley Jobin a aussi hâte de prendre le temps de s’imprégner de la culture de la Nouvelle-Écosse. C’était tellement chouette d’être à la cérémonie d’ouverture. Je n’avais jamais vu autant d’Autochtones dans un même groupe, c’était vraiment super.

Publicité

L’entraîneuse Heidi Bob souligne la solidarité entre les différentes équipes et indique que le petit groupe de pagayeurs du Yukon a aussi eu l’aide d’autres équipes, notamment celle de l’Alberta et du Manitoba. Ils nous ont montré comment manœuvrer les canots pour les courses en solo et nous ont aidés avec notre équipement et à nous installer.

Ils nous encourageaient sur le quai parce qu’ils savaient que nous n’étions que trois personnes alors ils disaient qu’ils devaient encourager Prezley aussi, ce qui était vraiment super , raconte-t-elle.

Les Jeux autochtones de l’Amérique du Nord, qui regroupent des athlètes de 756 nations autochtones différentes dans une quinzaine de sports, se poursuivent jusqu’à dimanche, à Halifax.

Avec les informations de Graham Shishkov