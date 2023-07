Affaire Yvan Truchon : l’enquêteur de la SQ a fait preuve de « laxisme », selon Fradette

L’Almatois Yvan Truchon était de retour en cour mercredi dans le cadre des audiences entourant la requête en arrêt des procédures formulée par ses avocats. L’un d’entre eux, Me Jean-Marc Fradette, a soutenu que l’enquêteur de la Sûreté du Québec (SQ) Pierre-Luc Guay a fait preuve de « laxisme » et d’« incompétence ».

Yvan Truchon a déjà été reconnu coupable en mars 2022 d'avoir sollicité les services sexuels d'une mineure qui était, dans les faits, une policière. Il avait été arrêté le 12 mars 2020 lors d’une opération policière. Une opération que qualifient toutefois ses avocats, Me Jean-Marc Fradette et Me Ariane Bergeron, de partie de pêche .

À partir du moment où les critères étaient connus et que monsieur Guay a quand même plongé à l’aveuglette en menant cette opération là, il est clair qu’on peut qualifier ça d’incompétence, parce qu’il était facile pour lui de faire ce qu’on prétend ce qu’il aurait dû faire , a indiqué Jean-Marc Fradette à Radio-Canada.

Il fait ainsi référence à une décision R. c. Ramelson de la Cour suprême datant de novembre dernier faisant état de balises que doivent tenir compte les policiers dans le cadre d’une opération similaire.

Publicité

Selon Me Jean-Marc Fradette, si l’arrêt des procédures est accepté, elle s’appliquera aux cinq autres hommes accusés à la suite de l’opération.

Les cinq autres n’ont même pas encore procédé dans rien, ils sont à la remorque de notre dossier. Le but est de ménager des ressources judiciaires, car la décision du juge Simard va venir éclairer les autres dossiers , a-t-il mentionné.

Si le juge tranche en défaveur d’un arrêt des procédures, les avocats d’Yvan Truchon ont l’intention de porter la cause en appel.

Ouvrir en mode plein écran Yvan Truchon au palais de justice de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada

Plaidoiries

Devant le juge Pierre Simard, l'avocate de la défense Ariane Bergeron a été la première à prendre la parole devant le juge Pierre Simard.

Publicité

Dans sa plaidoirie, elle a fait valoir qu’une pression indue avait été exercée sur Yvan Truchon par les policiers pour qu'il finisse par commettre un crime.

Elle a déclaré que toute cette affaire était un cas manifeste d'abus de procédures et que l'enquêteur au dossier, Pierre-Luc Guay, n'avait pas d'expertise particulière en matière de proxénétisme et de prostitution juvénile.

Son confrère Jean-Marc Fradette n'a pas été plus tendre. Il a affirmé que Pierre-Luc Guay a fait preuve à la fois d' incompétence et de laxisme , en plus d’écorcher ses supérieurs.

Je pense que les supérieurs de monsieur Guay sont plus à blâmer. Pourquoi? Ils auraient du lui dire ne menez pas cette enquête de cette façon là, il y a des décisions qui ont été rendues , surtout des décisions rendues en Ontario à la Cour supérieure, la Sûreté du Québec aurait du se référer à ces recettes connues là qui ont été confirmées à la suite à la Cour suprême. Ils n’ont vraiment pas été peureux , a talonné Me Fradette.

Pas de cafouillage, selon la Couronne

La procureure de la Couronne Nicole Ouellet a pour sa part soutenu qu'il n'y a pas eu de cafouillage de la part des policiers et qu'ils n'ont pas eu besoin de provoquer Yvan Truchon.

À son avis, l'Almatois n'a pas été piégé.

Elle a rappelé qu'il a entrepris les échanges par texto pour obtenir des faveurs sexuelles moyennant rétribution. Me Ouellet a expliqué qu'il n'a pas mis fin à ses démarches, et ce, même s'il croyait s'adresser à une prostituée âgée d'à peine 16 ans. Elle a fait valoir que ce facteur n'a pas semblé le refroidir.

Ouvrir en mode plein écran La procureure de la Couronne, Nicole Ouellet. Photo : Radio-Canada / Catherine Gignac

La procureure a toutefois ouvertement reconnu que l'enquêteur Pierre-Luc Guay n'avait probablement pas toutes les compétences requises pour piloter une opération de lutte contre la prostitution juvénile. Par contre, elle s'est empressée d'ajouter qu'il n'a pas fonctionné en silo ni en solo.

Il s’est adjoint des personnes qui étaient expertes, des personnes connaissantes, dont entres autres des policiers de la SQ qui avaient déjà mené et participé à des opérations comme celle qu’il y a eu au Saguenay , a indiqué Me Nicole Ouellet

Le juge Pierre Simard doit rendre sa décision relative à la requête en arrêt des procédures le 21 septembre.