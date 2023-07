Stress, anxiété, nouvel environnement, de nouveaux arrivants en perdent le sommeil

Le stress, l’anxiété, le décalage horaire et les défis d'adaptation à un nouvel environnement sont cités parmi les facteurs qui contribuent au manque de sommeil auquel font face certains nouveaux arrivants en Alberta, dont des étudiants.

Saad Iqbal, qui a quitté le Pakistan pour Edmonton en 2021 afin d'étudier à l'Université de l'Alberta, est l'un de ces immigrants qui souffrent de troubles du sommeil. Il dort environ 5 heures par nuit et se retrouve ainsi à somnoler et à bâiller en classe. Cela affecte mon attention en classe.

L'étudiant pakistanais explique que le décalage horaire, les emplois à temps partiel et l'adaptation à un nouvel environnement sont autant de facteurs qui contribuent à la difficulté qu'éprouvent certains étudiants à se reposer. Les [étudiants] à qui j'ai parlé [...] souffrent d'anxiété et de stress.

Détresse émotionnelle

D’après une recherche (Nouvelle fenêtre) (en anglais) publiée en 2019, les immigrants vivant au Canada sont moins susceptibles de signaler des troubles du sommeil. Ses auteurs pensent que des interprétations culturelles différentes du sommeil pourraient être un facteur.

Le Dr Sachin Pendharkar, professeur à l'Université de Calgary et médecin spécialiste du sommeil, explique que les nouveaux arrivants au Canada sont confrontés à des difficultés d'accès aux soins de santé en général et ne reconnaissent pas toujours l'importance d’avoir des habitudes de sommeil saines.

De plus, selon lui, le modèle de soins de l’Alberta pour les troubles du sommeil est fragmenté , avec un mélange de prestataires de services publics et privés offrant différents tests dans différents types d'installations.

De ce fait, les patients ont du mal à savoir vers qui se tourner.« Si l'on ajoute à cela d'autres obstacles potentiels liés au travail ou aux responsabilités familiales, le problème se complique pour de nombreux [immigrés] », note le Dr Pendharkar.

Rester éveillé pour se connecter avec la famille au pays

Eric Awuah, résident d'Edmonton, dit qu'il parle tous les jours par téléphone à ses proches dans son pays d'origine, le Ghana, et que ces conversations peuvent durer de 22 h à minuit. L'heure du Ghana est en avance de 6 heures sur celle de l'Alberta.

Pour essayer de rester en contact avec ma famille, ma mère, je dois parfois renoncer à dormir pour pouvoir les appeler quand ils sont debout.

Selon lui, le stress est également à l'origine de ses problèmes de sommeil, notamment celui engendré par le fait que l'immigré ressente une certaine responsabilité morale de soutenir les siens restés au pays.

Risque accru pour la santé, avise Santé Canada

Selon Santé Canada, un sommeil insuffisant est associé à un risque de dépression, d'obésité, de diabète et de mortalité toutes causes confondues. La Société canadienne de physiologie de l'exercice recommande aux adultes âgés de 18 à 64 ans de dormir entre 7 et 9 heures par nuit.

Noreen Sibanda est psychologue et directrice du réseau des thérapeutes noirs de l'Alberta qui, en partenariat avec le Centre africain d’Edmonton, offre des conseils gratuits en la matière. Elle souligne que les habitudes de sommeil sont un bon indicateur de la santé mentale et d'autres difficultés auxquelles les nouveaux arrivants peuvent être confrontés.

Le Dr Pendharkar suggère pour sa part que le problème de sommeil devrait faire l'objet d'une plus grande attention de la part des écoles de médecine, car il existe de fortes chances qu’il soit moins reconnu et sous-diagnostiqué.

