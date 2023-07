Le Festif! prêt à accueillir ses 45 000 festivaliers

C’est jeudi que débute officiellement le 14e Festif! de Baie-Saint-Paul. Une édition « particulière », teintée par les inondations de mai dernier, mais que l’organisation souhaite faire oublier le temps de quelques jours de festivités.

On est dans un état de fébrilité extrême , lance Clément Turgeon, le directeur général du Festif! à quelques heures de l'ouverture du festival.

L'organisateur admet que ce sera une édition significative , alors que l’équipe a été mise à l’épreuve il y a un peu plus de deux mois avec les inondations. On est d’autant plus content!

Le but n’est toutefois pas de commémorer les évènements.

Avant les spectacles, on va y faire un petit clin d'œil, mais tout ce qu’on voulait c’est faire une belle édition puis que la population s’approprie l’édition, en profite et oublie un peu ce qui est arrivé en mai dernier.

Ouvrir en mode plein écran Le site du parc de la Virevolte près de la rue Saint-Joseph a été complètement inondé en mai dernier. L’organisation a réalisé «une corvée» afin de pouvoir y tenir des spectacles. C’est le seul site du festival qui a été endommagé. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

Encore des billets

Mercredi, 21 000 billets avaient trouvé preneur sur un total de 23 000 en circulation. 13 spectacles payants sur un total de vingt sont à guichet fermé. Clément Turgeon rappelle que 45 % de la programmation est gratuite. Les spectacles gratuits sont souvent mes coups de cœur , affirme-t-il, ajoutant que c'est souvent l'occasion d'y faire des découvertes comme la chanteuse belge Charlotte Adigéry.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur général du Festif! Clément Turgeon, accompagné de la directrice à la production, Anne-Marie Dufour. Photo : Radio-Canada / Alicia Rochevrier

Ce qu’on aime c’est de mettre des spectacles découvertes gratuits pour que ça ne soit pas un frein.

Si la plupart des hôtels et des campings affichent complet pour la fin de semaine, il est toujours possible pour les retardataires de trouver un endroit où dormir. Clément Turgeon invite les festivaliers à utiliser les réseaux sociaux. Sur le groupe Camping citoyen du Festif!, plusieurs résidents de Baie-Saint-Paul offrent leur cour arrière en guise de terrain de camping.

Quelques places sont aussi disponibles au camping officiel du Festif! Le camping du Parc qui se trouvait non loin de la rivière du Gouffre a toutefois dû être déplacé près du fleuve Saint-Laurent en raison du débit élevé de la rivière.

Ouvrir en mode plein écran «Par souci de sécurité», la scène flottante ne reviendra plus. La descente de la rivière du Gouffre en embarcation pneumatique est d'ailleurs non recommandée cette année en raison du débit élevé de la rivière. (Photo d'archives) Photo : Le Festif de Baie-Saint-Paul

Un météorologue au Festif

Tout comme le Festival d’été de Québec, le Festif s’est doté d’un météorologue. « L’année passée on a été très challengé », se rappelle l’organisateur.

Ça nous permet d’avoir la situation en temps réel parce que [ les outils en ligne ] ne sont pas toujours personnalisés à la région comme tel. Lui il a installé des systèmes sur le terrain donc on a vraiment un meilleur aperçu.

L'organisation pourra ainsi déplacer l'heure de certains spectacles, si l'horaire le permet.

Le Festif! se déroule à Baie-Saint-Paul jusqu'au dimanche 23 juillet.