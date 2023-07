Vitesse dans Saint-Sauveur : des améliorations insuffisantes, jugent des résidents

Malgré quelques améliorations, les résidents du quartier Saint-Sauveur ne se sentent pas toujours en sécurité lorsqu’il est temps de traverser la rue Marie-de-l’Incarnation. « Je laisse pas mon fils venir au camp de jour tout seul l’été, je traverse la rue avec lui », lance une mère de famille rencontrée par Radio-Canada.

En mai 2022, le Conseil de quartier de Saint-Sauveur réclamait de nouveaux aménagements routiers dans certaines rues de la Basse-Ville afin d’améliorer la sécurité des piétons, notamment aux abords des écoles primaires.

Un an plus tard, la présidente du Conseil de quartier, Myriam Nickner-Hudon, reconnaît qu’il y a des améliorations sur les routes, mais elles ne sont pas suffisantes à ses yeux.

La Ville a ajouté une traverse de 30 secondes et aussi des espaces de deux secondes, avant et après, une lumière rouge pour laisser le temps aux voitures de passer et de sécuriser davantage les piétons , décrit-elle. Elle évoque aussi un agrandissement de trottoirs sur Raoul-Jobin .

Myriam Nickner-Hudon, présidente du conseil de quartier de Saint-Sauveur

Chaque jour, il faut être sur le qui-vive pour nos enfants, on a peur et c’est pas normal , lâche Thomas Boisvert-St-Arnaud, un père de famille, à la sortie d’un camp de jour.

Tout comme de nombreux résidents, Myriam Nickner-Hudon considère qu’il y a encore beaucoup d’obstacles pour que son milieu de vie soit sécurisé.

Marie-de-l’Incarnation est une piste droite, il y a peu d’éléments visuels qui donnent envie de ralentir.

Mauvais partage de la route

Pierre Morin, le directeur général du Centre Durocher, reconnaît que ça s’est amélioré mais la vitesse est loin d’être ralentie dans le secteur.

Je ne dirais pas que [les changements] trainent, mais ce n’est pas très très rapide.

M. Morin constate surtout le manque de civisme au quotidien sur les routes de son secteur, peu importe le mode de transport.

Ce matin, j’ai vu deux autos qui, au feu jaune, au lieu de ralentir ont vraiment accéléré pour ne pas "pogner" la rouge. Puis au coin de Montmagny et Raoul Jobin, des cyclistes qui ne font pas leur arrêt , lance M. Morin, lassé de cette situation.

Ce n’est pas qu’à la Ville, c’est aux gens aussi de se prendre en main et de respecter les règles , ajoute-t-il.

Pierre Morin, directeur général du Centre Durocher

Transformer le secteur

Le conseil de quartier milite entre autres de transformer la rue Marie-de-l’Incarnation afin de la rendre plus sécuritaire pour les piétons, en ayant plus de trottoirs, plus de verdure ou encore rétrécissant la largeur des voies dédiées aux automobilistes.

La rue Marie-de-l'Incarnation à Québec

On vit les conséquences d’un débit routier qui est trop grand, de véhicules qui sont trop nombreux et d’une rue qui favorise la vitesse par défaut dans la manière dont elle est conçue , croit Myriam Nickner-Hudon.

Myriam Nickner-Hudon pointe aussi le virage à gauche des automobilistes qui circulent sur cette rue. Pendant les heures de trafic, c’est justement une excellente manière de faire du trafic , dit-elle, tout en précisant que son conseil travaille à empêcher de tourner à gauche pendant les heures de pointe. Les gens regardent et essaient de trouver leur fenêtre d’opportunité pour virer, mais ça fait en sorte que des fois les gens n’ont pas bien regardé. C’est comme ça qu’on peut avoir des incidents, c’est le cas de ce qu’il s’est passé l’hiver dernier avec la petite fille , relate-t-elle.

Au coin de la rue Raoul-Jobin et de la rue Lafayette, les trottoirs ont été élargis pour tenter de ralentir les automobilistes.

La Ville assure être au fait que ce secteur peut être problématique .

Les équipes de la Ville sont constamment en mode solution pour améliorer la sécurité , a écrit la Ville de Québec à Radio-Canada. Nous avons également demandé à la ministre des Transports que l’autorisation soit accordée à la Ville de pouvoir disposer des radars-photos sur son territoire. Ça nous permettra de mettre des actions concrètes rapidement et de bien mesurer l’ampleur de l’enjeu.

Le Conseil de quartier a demandé à ce que des données de circulation soient collectées dans ce secteur.

Philippe L'Heureux