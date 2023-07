Les difficultés financières du transporteur aérien médical Airmedic sont surveillées de près par plusieurs organisations qui comptent sur ses services sur la Côte-Nord.

Le transporteur est à la recherche d’un nouvel acquéreur depuis plusieurs mois. La compagnie dit espérer un rachat dans les prochaines semaines.

Mais les troubles financiers de l’actionnaire principal, le Groupe Huot, ne font qu’accélérer des démarches déjà entamées. Airmedic s'est d’ailleurs placé sous la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC).

La compagnie indique avoir les fonds nécessaires pour continuer ses activités sur la Côte-Nord et dans le reste du Québec jusqu’au 11 août.

On poursuit les opérations. On est d’ailleurs en [activité] avec la SOPFEU pour les feux du Québec. On a fait une vingtaine de [transports] préhospitaliers depuis le mois de mai, depuis le début des démarches , précise le directeur des communications et relations publiques d'Airmedic, Jean-Patrick Laflamme.

Ouvrir en mode plein écran Un des hélicoptères d'Airmedic (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marie-Claude Morin

Des clients d’Airmedic aux aguets

Airmedic fait affaire avec une panoplie d'acteurs de la Côte-Nord.

Parmi ses clients figurent le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTQ), Hydro-Québec et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord. Airmedic collabore aussi notamment avec des plus petits joueurs, dont des pourvoiries.

Le MTQ indique être en discussion avec la compagnie.

Les équipes du ministère des Transports et de la Mobilité durable ont préparé des scénarios de contingence afin d’assurer la continuité des services d’évacuations aéromédicales sur l’ensemble du territoire du Québec , déclare par écrit une porte-parole du MTQ , Émilie Lord.

Même son de cloche pour Hydro-Québec.

Airmédic est un fournisseur d’Hydro-Québec, mais il n’est pas le seul. Nous avons un autre fournisseur d’importance pour ce genre de services, ce qui nous permet d’avoir de la flexibilité , déclare de son côté le porte-parole d’Hydro-Québec, Maxence Huard-Lefebvre.

Pour sa part, le CISSS nord-côtier assure que la situation de Airmedic n’aura aucune incidence sur les services aux citoyens.

Nous avons accès à six fournisseurs potentiels pour ce type de service , note le porte-parole du CISSS de la Côte-Nord, Pascal Paradis.

Tous ces clients d’Airmedic attendent le dénouement de cette situation.

Le transporteur aérien médical ne souhaite pas commenter davantage le dossier puisque les procédures sont toujours en cours.

Avec les informations de Renaud Chicoine-McKenzie