Les ratés chez UNI Coopération financière sont une source de stress pour des étudiantes

La transition informatique chez UNI Coopération financière continue de causer d'importants soucis pour certains clients. Parmi ces membres en difficulté, deux étudiantes qui disent ne plus avoir accès à leurs comptes.

Depuis 10 jours, des clients font la file pour obtenir de l’aide en succursale.

Deux étudiantes craignent de voir leurs parcours scolaires partir du mauvais pied à cause de ces tracas.

Je dois payer mes droits de scolarité , martèle Caitlin Beck. C’est ma porte d’entrée dans la société à Moncton .

Les problèmes chez UNI compliquent le retour aux études de Caitlin Beck.

À 35 ans, elle fait un retour aux études. À sa grande surprise, elle est pleinement admissible à un prêt étudiant.

Toutefois, ça fait des jours qu'elle n'a pas accès à son compte en ligne chez UNI Coopération financière.

Elle a fait la file chez UNI pendant des heures et téléphoné plusieurs fois au service à la clientèle, affirme-t-elle, mais sans succès. Elle se demande quand et avec quel argent elle va payer son entrée à l’université si on ne lui donne pas accès aux fonds.

Anika Allain commencera ses études à Dieppe en septembre. Elle ne parvient pas non plus à accéder à ses comptes bancaires. Elle s’inquiète d’avoir des problèmes à répétition lorsqu’elle va devoir gérer son prêt étudiant.

L'école commence dans un mois et demi et j'ai besoin de savoir que j'ai le support de la banque UNI , dit la jeune femme. J'ai besoin de savoir que ma banque, que j'ai choisie en 2016, est encore là pour me supporter.

Anika Allain

Rien n’est moins sûr, dit-elle. Ça fait des jours qu’elle essaie de trouver un employé d'UNI pour l’aider. Puisqu'elle habite présentement en Ontario, ses parents sont même allés en personne à la caisse, mais n’en sont pas revenus avec une solution.

En tant que francophone et Acadienne, elle aurait aimé demeurer chez UNI. Elle dit maintenant qu’elle va tout transférer vers une autre banque.

Je me sens tellement usée , dit-elle, que j'ai le choix d'aller à une autre banque. Je peux faire ça, mais c'est plus difficile.

D’après le reportage d’Isabelle Arseneau