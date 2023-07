Le hip-hop à l’honneur à la Fête du lac des Nations 

La Fête du lac des Nations bat son plein, malgré les intempéries qui ont marqué la première soirée de l’événement. Le hip-hop est à l’honneur en cette deuxième soirée du festival.

Zach Zoya ouvrira le bal à 19 h 30, suivi de Sarahmée. Souldia et ses invités, dont Manu Militari, termineront la soirée sur la Grande scène Loto-Québec.

C'est un grand retour à la Fête du lac des Nations pour Souldia. Il était en effet venu l'an passé, pour remplacer Alicia Moffet, qui avait dû annuler à la dernière minute.

J’adore Sherbrooke. Il faut le mentionner. Dès mes débuts, j’ai vécu des shows de fou ici, des moments mémorables. Quand on me donne ce stage-là, c’est un cadeau pour moi , souligne-t-il.

Si tu es un artiste rap et que tu n’es encore jamais passé ici faire un show, il manque une corde à ton arc.

Il promet toute une soirée aux festivaliers. On a ramené une belle brochette d’invités. Des musiciens, des guitaristes surprises qui rebondissent à droite, à gauche. Je suis avec full band, drums, guitares. À partir de là, je sais un peu ce qui va se passer, car je suis un plan précis, mais ça part à gauche, à droite. C’est ça qui fait la beauté de la chose. On ne sait jamais comment ça va se terminer, dans quelles positions on va se retrouver, quelles blessures je vais avoir sur le corps. Mais une chose est sûre : il va y avoir une grosse vague d’amour qui va se donner ici au lac des Nations ce soir.

Bilan positif pour la soirée d’ouverture, malgré la pluie

La pluie de mardi soir est loin d’avoir fait fuir les festivaliers. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées au parc Jacques-Cartier pour la soirée d'ouverture de la Fête du lac. Les précipitations ont toutefois laissé des traces sur le site. L'organisation s'est adaptée mercredi en installant des copeaux de bois et des tapis de caoutchouc pour protéger le terrain. Une cellule de crise suit par ailleurs les radars météo de près et reste en contact avec des météorologues.

Ouvrir en mode plein écran Des copeaux de bois et des tapis de caoutchouc ont été installés après les pluies de mardi. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

À Sherbrooke, les annulations en raison du mauvais temps restent rares. La Fête du lac des Nations préfère plutôt, dans la mesure du possible, devancer ou retarder des prestations. Les aléas de la météo des derniers jours demeurent tout de même un casse-tête pour les organisateurs.

Évidemment, on voit que ça complique beaucoup le milieu de l’événementiel. On l’a vu un peu partout, dernièrement, dans d’autres événements. Nous, on a un plan de mesures d’urgence, c’est très important de le suivre. On suit ce qui se passe à la météo, on suit le radar. Comme hier, on a ouvert les portes, mais on a dû fermer toutes les tentes, tous les rideaux à travers le site , explique la directrice générale de la Fête du lac des Nations, Cindy Trottier.

C’est sûr que c’est du travail qu’on n’a pas à faire normalement quand il ne pleut pas, mais on s’adapte avec les aléas de Dame Nature, on n’a pas le choix.

Avec les informations de Marion Bérubé