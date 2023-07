La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, a détaillé ses priorités en matière d’abordabilité, dans sa lettre de mandat envoyée au ministre de l'Abordabilité et des Services publics, Nathan Neudorf.

Parmi celles-ci, Danielle Smith souhaite que son ministre s’oppose à toute réglementation fédérale qui exige un réseau électrique zéro émission d’ici 2035.

Elle souhaite un plan qui vise à instaurer, d’ici 2050, un réseau électrique carboneutre, fiable, abordable et qui utilise des petits réacteurs modulaires ainsi que des technologies de réduction des émissions.

Avec un changement rapide dans le monde de l’électricité, les factures vont doubler et même tripler. Si quelqu'un paye 150 $ pour sa facture d'électricité, serait-il prêt à débourser 900 $ tous les mois. C’est ce que coûterait un changement rapide dans l’industrie , indique Nathan Neudorf.

Dans sa lettre, Danielle Smith demande aussi au ministre de s'attaquer au coût des services publics. Elle souhaite que soit explorée la possibilité d'éliminer progressivement l'option des tarifs réglementés pour l'électricité tout en protégeant les consommateurs contre les hausses de prix.

Une des voies potentielles est de créer deux options pour les consommateurs. La première au prix du marché et l’autre pour les plus vulnérables qui ont besoin d’aide , explique Nathan Neudorf.

Le ministre de l’Abordabilité et des Services publics affirme que le gouvernement souhaite mettre ces mesures en place le plus rapidement possible : La réalité est que tout dépend de nos décisions, le temps pourrait varier, mais nous espérons pouvoir appliquer ces mesures au début de l’automne.

À l'heure actuelle, les Albertains qui ne veulent pas signer de contrat avec un fournisseur pour obtenir un prix fixe ou qui ne peuvent pas signer un tel contrat en raison d’une mauvaise cote de crédit font affaire avec le modèle de tarification réglementée par défaut, ou RRO en anglais. Il s’agit d’un modèle tarifaire de base lié au prix courant qui fait parfois bondir la facture mensuelle d'électricité.

Le porte-parole du Nouveau Parti démocratique ( NPD ) en matière d’énergie et de climat, Nagwan Al-Guneid, critique cette mesure. Les Albertains souffrent. Le coût de l’électricité est hors de contrôle. Le gouvernement doit créer un plan d’aide à court terme et un à long terme pour promouvoir un réseau électrique plus diversifié, fiable, abordable et à faibles émissions , dit-il.

En juillet le prix de tarification réglementée de l’électricité est évalué à environ 28 cents du kilowattheure, soit près du double de ce que les Albertains déboursaient cet hiver. À pareille date l’année dernière, le prix du kilowattheure était évalué à environ 15 cents.

Présentement le taux est haut en raison de l’imprévisibilité du marché , affirme Nathan Neudorf.

Danielle Smith demande également au ministre de réviser le système de tarification de l’électricité de la province dans l’objectif de réduire les coûts de transmission et de distribution de l’électricité.

L’objectif n’est pas de nationaliser l’électricité, mais bien de continuer d’avoir une offre concurrentielle dans le commerce de détail et une production d’électricité compétitive pour la population qui ne cesse d’augmenter , explique Nathan Neudorf.