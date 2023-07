La Villa Youville rêve d’un nouveau bâtiment et a des projets de rénovation majeurs

La Villa Youville, une résidence pour aînés située à Sainte-Anne au Manitoba, a dans les cartons un projet de modernisation afin d'offrir à l'établissement datant de 1964 une cure de rajeunissement.

Depuis plusieurs semaines, la direction de la Villa Youville, située à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Winnipeg, travaille sur ce plan de rénovation.

Le temps est venu de faire un renouveau, de se préparer pour l'avenir et d'adresser nos défis. On parle de manque de logement, de défi avec la protection d'incendie pour des bâtiments et nos infrastructures ont besoin d'être réparées , explique le directeur général Yann Boissonneault.

Ce projet améliorera la qualité de vie des résidents, mais il permettra aussi de pallier le problème de recrutement d'employés francophones, espère le directeur général.

Yann Boissonneault est le directeur de la Villa Youville depuis juillet 2022. (Photo d'archives)

Un espace de vie pour les personnes atteintes de démence

En plus d'installer des gicleurs et de réparer des bâtiments, la Villa Youville souhaite bâtir un nouvel édifice de quatre étages au cours d'un projet réalisé en plusieurs phases, fait part M. Boissonneault.

Au premier étage, il y aurait une garderie et une salle de classe pour la formation des employés, dévoile-t-il. Aux deuxième et troisième étages, des logements avec soins de soutien seraient créés.

Il ajoute aussi vouloir créer un milieu de vie pour des personnes atteintes de démence, inspiré de villages Alzheimer avec des minimaisons.

La cerise sur le gâteau, ce serait au quatrième étage de voir la création d'un centre palliatif pour le sud-est, ce qui n'existe pas, explique Yann Boissonneault. Les gens en fin de vie pourraient venir passer du temps avec leur famille avec dignité. On parle de jardins sur le toit.

Pour l'instant, dit-il, le projet en est à sa phase d'études de faisabilité. Plusieurs demandes de subventions ont été réalisées pour ces études, dont le coût estimé se monte à 400 000 $.

M. Boissonneault espère que la construction pourra commencer en 2024 ou 2025. Il affirme sentir une conjoncture favorable pour que le projet se réalise.

Le climat politique est favorable en ce moment pour adresser ce manque dans les soins pour les personnes âgées et l'on voit une occasion pour aller chercher du financement pour concrétiser notre rêve.

Deux des trois motels de la Villa Youville ont besoin de travaux. Cela concerne une quarantaine de logements. (Photo d'archive)

Plus de 300 personnes sont en attente pour obtenir une place à la Villa Youville, selon Yann Boissonneault, et le besoin devrait encore augmenter au cours des prochaines années, parce que les boomers rentrent plus tard dans une résidence pour aînés et requièrent plus de soins .

Avec les informations d'Antoine Brière