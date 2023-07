Le cinéaste canadien Atom Egoyan présentera en première mondiale son plus récent long métrage, Seven Veils, au Festival international du film de Toronto (TIFF), en septembre.

Le réalisateur torontois retrouve dans ce film l'actrice américaine Amanda Seyfried, qui avait joué en 2009 dans son Chloe, tourné à Toronto. Cette fois, Seyfried incarne une metteuse en scène de théâtre qui remonte l'oeuvre la plus célèbre de son ancien mentor, l'opéra Salomé de Richard Strauss.

Le film met d'ailleurs en vedette des chanteurs et chanteuses de la plus récente production de Salomé de la Canadian Opera Company, dans une mise en scène d'Egoyan. La soprano Ambur Braid et le baryton Michael Kupfer-Radecky reprennent ainsi dans le film leur rôle de Salomé et de Jean-Baptiste.

Seven Veils ( la danse des sept voiles , célèbre scène de l'opéra) devrait être le 18e film d'Egoyan présenté au TIFF .

Ce 48e festival, du 7 au 17 septembre, risque d'être privé de vedettes hollywoodiennes, si la grève de la Guilde des acteurs américains se poursuit jusque-là. Les règles entourant l'action syndicale empêchent les membres de faire la promotion de films ou même de participer à des festivals de cinéma.

Publicité

Les films canadiens, avec des acteurs et des créateurs canadiens qui ne sont pas membres des syndicats américains, ne sont toutefois pas touchés par ce mot d'ordre.

Avoir la première mondiale de ce film au TIFF et être en partenariat avec la Canadian Opera Company réunit vraiment d'une très belle manière mes deux grandes passions , a indiqué Atom Egoyan mercredi dans un communiqué.