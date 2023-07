Les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick mettre désormais à la disposition de la population des produits menstruels, et ce gratuitement.

En tout, ce sont 63 bibliothèques publiques établies aux quatre coins de la province qui rendent accessibles et sans frais ces produits sanitaires. Ils seront disposés dans les toilettes de ces établissements.

Selon le gouvernement du Nouveau-Brunswick, les bibliothèques publiques sont des lieux de choix pour offrir ces produits puisqu’elles sont situées tant en milieu rural qu'en milieu urbain et que leur clientèle est diversifiée.

De récentes données révèlent que dans la province, une proportion importante de femmes et de personnes de diverses identités de genre sont contraintes de choisir entre acheter des produits menstruels ou acheter de l’épicerie et payer le loyer , est-il écrit dans un communiqué publié mercredi par la province.

Publicité

La facture de ce service s'élèvera à 15 480 $ par année pour les petites et moyennes bibliothèques, et à 24 000 $ annuellement pour les grandes bibliothèques et les centres de ressources. Ces montants seront absorbés par le budget de fonctionnement courant du Service des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick.

Un service pour la population

Interrogée sur le sujet, la gestionnaire de la Bibliothèque publique Laval-Goupil de Shippagan, Nadine Robichaud, soutient que cette démarche est une bonne nouvelle même si la demande pour ce genre de produit se fait relativement rare à son établissement.