Hydro-Québec veut construire un nouveau poste de transformation au nord du Lac-Saint-Jean

Hydro-Québec envisage de construire un nouveau poste de transformation électrique 735-315 kV au nord du Lac-Saint-Jean d’ici 2030. Le lieu précis reste à déterminer, mais il situera dans le territoire non organisé du Lac-Ashuapmushuan, dans la MRC du Domaine-du-Roy

La société d’État projette ce nouveau poste de transformation, qui sera raccordé à une ligne existante de 735 000 volts (735 kV), afin d’intégrer de nouvelles sources d’énergie sur le réseau et ainsi d'augmenter sa capacité de distribution dans la région.

Un avis de projet a déjà été déposé auprès du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), en plus d’un avis public.

Pour l'instant, ce qu’on a, c'est un espace d’étude, puis au fil des semaines et des mois à venir, on va faire des rencontres avec le milieu et les gens concernés par le projet, on va faire des relevés environnementaux et terrains pour identifier des éléments sensibles [...]. Au fil des de mois, on sera en mesure de déterminer des endroits potentiels pour le poste , a indiqué Valérie Aubut, conseillère aux relations avec le milieu pour Hydro-Québec.

La société d’État affirme avoir déjà eu des discussions avec la MRC du Domaine-du-Roy, la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) et d’autres acteurs du milieu.

Avec les informations de Roby St-Gelais