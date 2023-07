Une expérience gastronomique sans pareil aux Jeux autochtones de l’Amérique du Nord

Le village culturel des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord, dans le parc des Commons à Halifax, fourmille de monde venu voir les prestations culturelles et les kiosques.

Ils y trouvent également une offre généreuse de nourriture.

Shawn Adler et son équipe du Pow Wow Cafe ont conduit de Toronto à Halifax pour présenter leur menu pendant les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord, qui se déroulent en Nouvelle-Écosse jusqu’au 23 juillet.

Notre menu suit étroitement la nourriture traditionnelle servie aux pow-wow , explique Shawn Adler.

L’offre est variée et intrigante : tacos à la viande de bison, poutine au canard fumé et hot-dogs au bannock, qui est un pain commun à la cuisine de plusieurs peuples autochtones et inuit.

Ouvrir en mode plein écran Le kiosque du Pow Wow Cafe était très populaire, mardi à Halifax. Photo : CBC

En mai dernier, son populaire restaurant situé dans Kensington Market a fermé ses portes après sept ans. Le bail se terminait et le propriétaire du bâtiment voulait le vendre.

Les gens du Pow Wow Cafe passent donc l’été en tournée. Ils sont d’ailleurs accompagnés d’un caméraman du réseau APTN , qui prépare une série télé au sujet de leur entreprise.

Il n’était pas question de rater les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord.

Il n’y a pas que le sport , dit Shawn Adler. C’est aussi la musique, la danse, la nourriture .

Il explique que sa famille vient de la Première Nation ojibwée de Lac des Mille Lacs, au nord-ouest de Thunder Bay, en Ontario. C’est la nourriture avec laquelle j’ai grandi .

Il est bien heureux d'être à Halifax et de voir que les Jeux célèbrent la culture des peuples autochtones autant que le sport.

D’après le reportage de Paul Légère