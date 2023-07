L’inhalation de propane par des jeunes de Yellowknife inquiète

L’inhalation de propane par des jeunes a été observée à Yellowknife, dernièrement, ce qui incite les autorités à demander à la population de verrouiller leurs bonbonnes à la maison afin de prévenir cette tendance « inquiétante ».

La Gendarmerie royale du Canada des Territoires du Nord-Ouest dit recevoir un nombre croissant de signalements à propos de gens essayant d’accéder à des bonbonnes de propane ou tentant d’en inhaler le gaz.

C’est clairement un nouveau problème. Ce n’est pas le genre d’appels que nos gendarmes reçoivent normalement, et c’est très inquiétant , dit l’agent de relation avec les médias de la GRC des T.N.-O. , le caporal Matt Halstead.

À la fin de juin, un résident de Fort Smith de passage à Yellowknife a surpris un groupe de quatre jeunes de moins de 20 ans avec une bonbonne de propane près d’un édifice au centre-ville.

Ouvrir en mode plein écran Le centre-ville de Yellowknife et le parc Somba K'e, à l'été 2022. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

Brad Brake a tout de suite saisi la bonbonne de propane. C’est dangereux, n’est-ce pas? , dit-il. J’ai récupéré la bonbonne et je l’ai mise de côté pour qu’elle soit ramassée.

De retour dans la capitale ténoise quelques semaines plus tard, il découvre d’autres bonbonnes près du même édifice, situé près d’un terrain de jeu. Brad Brake dit avoir appelé les services de police municipaux, et, avec l’agent municipal, ils ont trouvé cinq autres bonbonnes presque vides.

Le lendemain, M. Brake en a trouvé davantage près du parc Somba K’e, ce qui lui cause de l'inquiétude pour ces jeunes qui ne comprennent peut-être pas les risques associés à l’inhalation de propane. Ça peut entraîner des conséquences très dangereuses pour le corps , dit-il.

La GRC des T.N.-O. recommande aux résidents de rapporter les incidents de vol de bonbonne à la police.

Nous avons davantage de patrouilles dans les rues, et nous avons réussi à surprendre des gens en train [d’inhaler du propane] et à identifier des gens et à déposer des accusations , dit le caporal Halstead. Mais cela étant dit, nous ne pouvons être partout, alors j’inviterais les gens à prendre tous les moyens pour sécuriser leurs biens.

Inquiétude sur les effets à long terme

Le groupe jeunesse Home Base Yellowknife recommande aussi de verrouiller les bidons d’essence et les réservoirs de propane, non seulement pour ne pas se les faire voler, mais aussi pour protéger les jeunes.

Je pense que la pression de conformité est très forte chez les jeunes et ils suivent les tendances. Et beaucoup de nos jeunes ont vécu des traumatismes dans leur vie, alors quelque chose qui va leur donner de l’euphorie pendant une courte période peut les attirer , explique la directrice de l’organisme, Tammy Roberts.

Ouvrir en mode plein écran Tammy Roberts est la directrice générale du groupe jeunesse Home Base Yellowknife. Photo : Radio-Canada / Kate Kyle

Home Base Yellowknife a publié plusieurs avis sur sa page Facebook, décrivant les effets dangereux de l’inhalation de carburant, qui provoquent une dépression du système nerveux central et produisent des effets secondaires à court terme similaires à ceux qui sont observés avec la consommation d'alcool.

Notre inquiétude est évidemment leur bien-être général, qu’ils soient sous l’influence [d’une substance] ou sur ce que pourraient être les effets à long terme sur eux , dit Mme Roberts.

Pas de hausse de visites aux urgences

Cette tendance n’a pas mené à davantage de visites aux urgences, selon Hannah Shoichet, médecin urgentologue et responsable de clinique pour les services d’urgences des T.N.-O.

On n’observe pas une hausse significative du nombre de cas d’abus de substances inhalées en général, ou de propane, mais les personnes les plus susceptibles de constater des abus de propane sont les membres de la communauté , dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Hannah Shoichet est médecin urgentologue et responsable de clinique pour les services d’urgences des T.N.-O. Photo : Radio-Canada

Heureusement, la plupart des utilisateurs de substances inhalées comme du propane sont des utilisateurs occasionnels et n'essaient pas plus d’une fois ou deux.

La docteure Shoichet dit que les parents et tuteurs devraient rester vigilants et surveiller tout signe préoccupant chez leurs enfants, comme une hausse des absences à l’école, une hausse de l’irritabilité et la présence de maux de tête ou de douleurs abdominales.

L’inhalation de substances, même à court terme, est dangereuse. La mort subite après inhalation volontaire survient quand l’inhalation de produits chimiques cause un rythme cardiaque irrégulier et un arrêt cardiaque. La baisse d’oxygène dans le cerveau peut aussi causer la suffocation.

Avec les informations de Jenna Dulewich