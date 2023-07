Les fortes pluies freinent les campeurs

Inondations, froid et fortes pluies : la météo donne du fil à retordre aux gestionnaires de campings, qui connaissent un début de saison difficile.

Ça fait plus de vingt ans que je suis dans le camping et on a rarement vu une saison comme celle-ci , lance d’entrée de jeu le directeur général de Camping Québec, Sébastien Tessier.

Un sondage mené au sein de cet organisme révèle qu’un peu plus de la moitié des campings de la province ont connu un début de saison moins achalandé que l’an dernier.

Le printemps a causé une certaine crainte : on attend un peu plus à la dernière minute pour réserver , fait-il observer.

Défi logistique

Au camping Lac Saint-Augustin, les fortes pluies ont endommagé des terrains.

C’est un défi de logistique qui est pas mal parce qu'il faut drainer les terrains, il faut rajouter des cailloux, il faut que ce soit présentable , admet Éric Sinopoli, directeur du Camping Lac Saint-Augustin.

Éric Sinopoli, directeur du Camping Lac Saint-Augustin.

Certains campeurs demandent parfois d'être placés sur un autre terrain. Alors ça amène beaucoup de gestion de service à la clientèle , reconnaît M. Sinopoli.

Les appels pour annuler ou reporter une réservation en raison du mauvais temps occupent beaucoup les employés.

M. Sinopoli avoue toutefois qu'il connaît un bon début de saison, ce qu’il explique par la proximité de son camping avec le centre-ville de Québec.

Plus de roulottes, moins de tentes

Les gestionnaires de campings constatent aussi un changement dans les habitudes de la clientèle.

En plus de réserver à la dernière minute, les gens ont tendance à s’équiper davantage avec des roulottes. Beau temps, mauvais temps, ça ne change presque rien , souligne Pierre-Guy Lavoie, copropriétaire du Camping Gaulois à Saint-Lambert-de-Lauzon.

Pierre-Guy Lavoie est copropriétaire du Camping Gaulois.

C’est sûr que les gens qui ont fait de la tente sous la pluie vont opter pour aller chercher une roulotte , ajoute-t-il.

Le gestionnaire rappelle toutefois que peu importe la météo, il y a des activités à organiser et que bien des clients ne se privent pas de camper. Les gens ont besoin de sortir.

Certains terrains de camping sont gorgés d'eau en raison des fortes pluies.

Vers plus de terrains saisonniers?

Le temps incertain pourrait inciter certains gestionnaires à modifier des terrains pour offrir davantage de sites de camping saisonniers.

On est toujours 50-50. Depuis la pandémie, on a observé une migration vers les terrains voyageurs, mais ça pourrait changer dès l'an prochain , indique Sébastien Tessier, de Camping Québec.

Si les terrains voyageurs peuvent être plus lucratifs, les terrains saisonniers amènent une certaine stabilité , ajoute M. Tessier.

Avec la collaboration de Pierre-Alexandre Bolduc