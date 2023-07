Une analyse de trois générations d’autochtones exposés au méthylmercure conclut que la présence de ce contaminant dans l’environnement de la Première Nation de Grassy Narrows a des effets importants sur la santé mentale des jeunes.

La chercheuse Donna Mergler, professeure émérite à l’Université du Québec à Montréal, a révélé mercredi les résultats d’une étude multigénérationnelle faite dans la population de la communauté autochtone de Grassy Narrow, située dans le Nord-Ouest de l’Ontario.

De 1962 à 1975, on estime que 10 tonnes de mercure ont été déversées dans l’environnement entourant la communauté par la papetière Domtar.

Maintenant, environ 50 ans plus tard, des liens sont maintenant établis entre la consommation de poisson contaminé par le méthylmercure, sous-produit de la dispersion du mercure dans la chaîne alimentaire, et les troubles de santé mentale et de suicide observés dans la communauté.

Donna Mergler étudie l'effet du mercure sur Grassy Narrows depuis plusieurs années.

Selon Mme Mergler, l’étude réalisée sur trois générations de la population montre que le méthylmercure qui est présent dans le poisson consommé par les habitants de Grassy Narrows affecte négativement la santé mentale de toutes les générations impliquées dans sa consommation.

Nous avons découvert que la présence de mercure dans l’organisme des mères était un indicateur de troubles de santé mentale et de problèmes neurologiques, et que ces enjeux causent des troubles de santé mentale chez les jeunes.

Les familles dont le grand-père était guide de pêche ont été les plus touchées par la contamination au mercure, selon l’étude.

Nous concluons que le mercure a un impact intergénérationnel d’empoisonnement sur les jeunes qui affecte leurs émotions, leurs comportements et des tentatives de suicide. Ce qui pour nous soutient le besoin d’aider Grassy Narrow à guérir selon leur méthode de choix , ajoute-t-elle.

Environ 4 adolescentes sur 10 à Grassy Narrows ont tenté de s’enlever la vie

Donna Mergler affirme que lors des années suivant le déversement de mercure, la communauté a vu une augmentation du nombre de cas de suicide.

L’équipe de recherche a conclu que le nombre de tentatives de suicide à Grassy Narrow était considérablement plus élevé que dans d’autres Premières Nations .

Chez les adolescentes, ce sont 41 % qui ont tenté de s’enlever la vie, alors que ce chiffre se situe à 15 % en moyenne dans les autres communautés autochtones.

Les jeunes de Grassy Narrows sont plus affectés par les troubles de santé mentale que ceux d'autres communautés autochtones.

Chrissy Isaac, une mère de famille qui habite à Grassy Narrows, affirme que les conclusions de l’étude confirment les dires de plusieurs membres de la communauté.

Il y a probablement tellement de personnes dans ma communauté qui ont ces idées noires et ces comportements sans savoir ce qui les cause, alors que ce sont des symptômes de l’empoisonnement au mercure.

Elle affirme que le sujet est particulièrement délicat et émotif pour elle, puisqu’elle affirme avoir perdu une nièce qui s’est enlevé la vie mardi.

Retirez de notre territoire les industries

Le chef de la Première Nation Grassy Narrows, Rudy Turtle, est sans équivoque. Le déversement de mercure a ruiné le mode de vie de la communauté, que ce soit au niveau de l’alimentation ou au niveau du tourisme.

Nous avons été incapables de continuer nos activités traditionnelles , dit-il.

Le chef demande aux gouvernements de donner de meilleures compensations à la communauté pour soutenir les services de santé, incluant la santé mentale.

Le chef de la Première Nation de Grassy Narrows, Rudy Turtle, réclame le départ des industries du territoire de Grassy Narrows.

Il exhorte les gouvernements à respecter leur autorité sur leur territoire traditionnel.

Nous demandons aux gouvernements de retirer de notre territoire les industries comme celle de la coupe du bois, les mines et autres industries. Ces industries ont déjà fait assez de dommage, pourquoi en faire davantage ?

Il réclame aussi la fin des claims miniers sur son territoire.