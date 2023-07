Campbellton met le logement en tête de la liste de ses priorités

La Communauté régionale de Campbellton met la question du logement en avant-plan. Elle a tenu à rencontrer les entrepreneurs en construction pour discuter d’un plan qui faciliterait leur travail. Parmi les idées sur la table : leur offrir des incitatifs pour stimuler la construction et modifier le plan d’urbanisme municipal actuel jugé trop contraignant.

Selon un récent rapport rédigé par l’économiste Richard Saillant, 101 unités d’habitation devraient être construites à Campbellton par année pour ainsi répondre à la demande. Le maire Jean-Guy Levesque se dit conscient de l’urgence d’agir et croit qu’il faut encourager les entrepreneurs immobiliers à tout prix.

Il explique que la ville se tournera vers le Fonds d'accélération au logement, un programme du gouvernement fédéral qui pourrait bien servir de bouée de sauvetage pour la municipalité.

La demande qu’on va probablement faire, ça va être entre 4,5 et 5 millions pour nous aider justement au niveau des prochains trois ans pour développer le logement , dit le maire.

Jean-Guy Levesque, maire de la Communauté régionale de Campbellton

Il explique que le fédéral subventionne directement les municipalités par ce programme et celles-ci peuvent décider des incitatifs qui seront offerts aux entrepreneurs.

Ce que ça permet à Campbellton, c’est de faire ce qu’on ne peut pas faire tout de suite. C'est- à-dire de soutenir le développement, soutenir les entrepreneurs en leur donnant les incitatifs.

Jean-Guy Levesque cite en exemple une réduction du taux de la taxe foncière pour certains projets immobiliers.

Le plan municipal actuel est trop contraignant

Le maire le dit haut et fort. Les règles municipales empêchent le développement résidentiel.

Le plan municipal que nous avons présentement, est une grosse barrière au développement, on est conscient de ça, c’est pour ça d'ailleurs qu’on a demandé une révision , précise-t-il.

Par exemple, selon le maire, un changement de zonage pour un projet peut prendre jusqu’à deux ans avant d’être approuvé. Les entrepreneurs, eux, ne peuvent pas attendre ce délai.

La Communauté régionale de Campbellton a tenu à rencontrer les entrepreneurs et développeurs potentiels pour discuter de la pénurie de logement dans la ville et d'un plan proposé.

C’est inacceptable. On est dans une impasse et les entrepreneurs ont raison de crier parce qu’on a un blocage, il faut débloquer ça.

Le maire est d’avis que la municipalité a besoin d’un plan plus flexible. On devrait avoir, sur toutes nos zones, des zones qui accommodent le logement multi et le logement résidentiel, parce que là, on est en crise.

Des entrepreneurs encouragés

Le développeur Jacques Boudreau se réjouit de voir que la ville veut ouvrir des portes aux entrepreneurs. Face au manque criant de logements, il est aussi d’avis que les choses doivent changer.

Il y a des arrêtés municipaux qu'il faudrait qui changent pour faciliter vraiment la construction de ces bâtiments-là, mais je pense que la ville de ce côté-là est prête à nous aider , dit-il.

De son côté, un propriétaire d’édifices à logements, François Poirier, trouve que la ville fait un pas dans la bonne direction, mais rappelle que les investisseurs ne peuvent pas attendre.

Quand l'investisseur est là, quand l’argent est là, faut qu’elle se fasse dépenser tout de suite, faut qu’on agisse immédiatement, on peut pas baser nos plans sur quatre ans , lance-t-il en dénonçant lui aussi la lenteur du processus basé sur le plan municipal en place.

Il explique que la demande pour le logement est grandissante et que ce n’est pas un phénomène nouveau. Il en est témoin depuis environ cinq ans.

Je reçois au moins 7 à 10 téléphones par jour pour du logement. Présentement, surtout le collège, il y a personne qui a de la place à rester , dit-il.

Il espère que la ville pourra s’ajuster au rythme des entrepreneurs, prêts à investir dans le logement.

