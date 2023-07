La console Nintendo Famicom, ou NES, a 40 ans

Duck Hunt, Popeye, Super Mario Bros… Le 15 juillet 1983, Nintendo lançait au Japon la Famicom, communément appelée Nintendo Entertainment System (NES) ailleurs dans le monde, une console qui a façonné l’industrie du jeu vidéo.

À l’époque, Nintendo commençait tout juste à jouer dans les ligues majeures de l’industrie vidéoludique. Le géant nippon avait signé son premier grand succès dans les arcades en 1981, avec Donkey Kong, un jeu qui marquait aussi la première apparition du personnage de Mario.

La Famicom était donc un pari risqué dans un marché saturé (six consoles sont sorties la même année au Japon), mais il a finalement tenu la route : la console s’est vendue à 2,5 millions d’exemplaires dans l’empire du Soleil-Levant fin 1984, ce qui en a fait un succès commercial.

La console NES avait une apparence et un nom différents au Japon : Famicom.

C’était avant même qu’elle intègre le marché nord-américain en 1985, qui vivait encore les remous du crash qui a frappé l’industrie du jeu vidéo aux États-Unis.

La console y a été lancée sous un autre nom, NES, et a abandonné le beige et le rouge pour adopter une nouvelle apparence, soit une boîte grise semblable à un lecteur VHS – Nintendo souhaitait repositionner sa console en tant que système de divertissement.

Les deux modèles, la Famicom et la NES, se sont vendus à plus de 60 millions d’exemplaires.

Naissance de sagas cultes

Au départ, la Famicom, dont le titre provisoire était Gamecom, a été commandée afin de faire entrer dans les foyers le succès d’arcade Donkey Kong.

Le jeu d'arcade de Donkey Kong marque aussi la première apparition du personnage de Mario, alors appelé Jumpman (l'homme qui saute).

Avec son système plus puissant que la concurrence et son concept de cartouches de jeux programmables, qui avait fait ses preuves dans d’autres consoles, dont l’Atari 2600, il s’agissait pour Nintendo d’un laissez-passer pour le succès.

La Famicom a ainsi permis de donner naissance à des sagas cultes, allant de The Legend of Zelda à Metroid, en passant par Final Fantasy et Castlevania.

En 1984, Duck Hunt, un jeu vidéo dans lequel la joueuse ou le joueur devait tirer sur un oiseau avec un pistolet laser en plastique gris, a fait son entrée dans le catalogue déjà riche de Nintendo. Ce titre légendaire était aussi un clin d’œil à l’héritage de Nintendo, qui a travaillé dès les années 70 à la création de jeux laser dans les arcades.

Le jeu vidéo «Duck Hunt» se jouait avec un fusil.

Le plus grand succès de la Famicom et de la NES demeure Super Mario Bros., sorti en 1985, qui s’est vendu à plus de 40 millions d’exemplaires.

Sa manette de jeu était elle aussi innovante, utilisant pour la première fois dans une console de salon un pavé directionnel (D-pad) inventé et breveté par Nintendo sur la console portable Donkey Kong Game and Watch, sortie en 1982. Ces touches en forme de croix, utilisées à la place des manches à balai (joysticks), sont encore largement utilisées sur les manettes modernes.

Fin de parcours

La console phare du géant nippon a su perdurer. Si la fabrication de la NES par Nintendo of America s’est poursuivie jusqu’en 1995, celle de la Famicom s’est arrêtée seulement en 2003 au Japon.

La production se faisait donc en parallèle de la console Super Famicom (Super Nintendo Entertainment System, ou SNES), lancée en 1990, de la Nintendo 64, lancée en 1996, et de la Game Cube, lancée en 2001.

Les brevets de Nintendo sur la technologie de la Famicom ayant expiré, les reproductions de la console sont omniprésentes sur le marché aujourd’hui. Nintendo avait aussi lancé une version miniature de sa console classique NES en 2016, dont les exemplaires se sont écoulés rapidement.

La NES Classic Edition était livrée avec 30 jeux préinstallés.

Au plus grand plaisir des nostalgiques, Nintendo s’affaire aussi depuis quelques années à rematricer ses vieux succès vidéoludiques afin de les offrir sur sa nouvelle console phare, la Nintendo Switch, par le biais d’un abonnement au service en ligne.

