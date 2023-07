De passage à Ottawa, au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) mercredi, le premier ministre Doug Ford a annoncé un investissement annuel de 330 millions de dollars dans les services de santé pédiatriques, afin de permettre aux enfants et aux jeunes d’accéder « aux soins de qualité » près de chez eux.

Ce nouveau financement donnera à nos partenaires de première ligne les outils dont ils ont besoin , a lancé le premier ministre.

Selon M. Ford, lorsque votre enfant tombe malade, la dernière chose que vous voulez c’est d’être sur une liste d’attente. Vous voulez être pris en charge rapidement . Raison pour laquelle cet argent va servir à financer 100 initiatives jugés prioritaires aux quatre coins de l’Ontario, a-t-il ajouté.

Ce nouvel investissement va cibler les initiatives à fort impact, qui peuvent être mises en œuvre rapidement pour réduire les listes d’attente pour les jeunes et diriger plus d’enfants vers les soins dont ils ont besoin [et] quand ils en ont besoin.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford Photo : Radio-Canada / Laurie Trudel

Certains objectifs seront à très court terme, de type immédiat, a surenchéri la ministre de la Santé de l'Ontario, Sylvia Jones.

[Les hôpitaux et les autres établissements de soins de santé ] veulent, par exemple, se préparer à la saison de la grippe d'automne, d'autres [initiatives] sont à plus long terme et comportent des éléments d'innovation qui prendront plus de temps à être mis en œuvre, a-t-elle affirmé.

Ouvrir en mode plein écran La ministre de la Santé de l'Ontario, Sylvia Jones (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Tijana Martin

Parmi les 100 initiatives, le CHEO recevra de l'argent pour mettre en place un programme de rattrapage des vaccinations pour les enfants et les jeunes.

Publicité

Le montant exact que le CHEO recevra n’est pour le moment pas connu. Cependant, son directeur général, Alex Munter, a salué l’annonce du premier ministre. Quelle belle journée ici à Ottawa , s’est-il exclamé pendant l’annonce.

Il a affirmé qu’il y a 36 000 enfants et jeunes sur la liste d’attente à l’hôpital pour enfants d’Ottawa. Par conséquent, cet investissement annuel apportera un peu de répit au corps médical.

Deux tiers d’entre eux attendent plus longtemps que ce qui est cliniquement recommandé. Cela les affecte et quiconque a un enfant malade sait que cela affecte toute la famille, et manquer des fenêtres d’intervention cruciales pour les enfants peut avoir des impacts à très long terme et significatifs , a expliqué M. Munter.

Ouvrir en mode plein écran Alex Munter, directeur général du CHEO Photo : Radio-Canada / Laurie Trudel

Nous avons besoin de capacités physiques, mais nous avons surtout besoin de capacités de service. Nous avons besoin de plus de travailleurs de la santé au travail, dans nos cliniques, dans nos hôpitaux, dans nos centres de traitement et nos agences de santé mentale.

Exemples des initiatives : Embauche de personnel de chirurgies pédiatriques supplémentaire afin d’augmenter le nombre de chirurgies et de faciliter l’accès à l’imagerie diagnostique pour les enfants;

Augmentation du nombre de personnes qui peuvent être vues, évaluées et soignées en urgence en investissant dans des cliniques d’accès rapide où les gens peuvent se rendre au lieu d’aller à l’urgence pendant la période propice aux maladies respiratoires;

un meilleur accès aux services de soutien psychosocial pour les enfants atteints de cancer et aux programmes de lutte contre les troubles de l’alimentation dans les hôpitaux et dans les centres communautaires, ainsi que la mise en place de programmes de traitement rigoureux pour les enfants souffrant de problèmes de santé mentale complexes. Source : Cabinet du premier ministre de l'Ontario

Il faut en faire plus, dit le syndicat

De son côté, le Conseil des syndicats d'hôpitaux de l'Ontario applaudit l’initiative de la province. Cependant, il rappelle que c’est tout le système de santé qui a des besoins criants, autant sur le plan de la rétention que sur celui de l’attraction des employés.

On a besoin de lit, mais on a besoin de personnel pour pouvoir s’occuper de ces lits-là, ce qui est un manque dans les deux parties. Ensuite, on a besoin de rétention, parce que le personnel qui demeure en place songe à quitter , a fait valoir la vice-présidente francophone du Conseil des syndicats d'hôpitaux de l'Ontario, Mélanie Viau.

Ouvrir en mode plein écran Mélanie Viau, vice-présidente francophone du Conseil des syndicats d'hôpitaux de l'Ontario Photo : Radio-Canada

45 millions de dollars répartis autrement

De cette enveloppe annuelle de 330 millions de dollars, le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires va consacrer jusqu’à 45 millions de dollars aux services de réadaptation pour enfants, dont l’ergothérapie, la physiothérapie et l’orthophonie.

Ce financement supplémentaire permettra également aux prestataires d’embaucher plus de personnel pour réduire les temps d’attente et faciliter l’accès des enfants et des familles aux évaluations cliniques, aux interventions précoces et à la réadaptation en milieu scolaire pour les enfants ayant des besoins particuliers , a ajouté la province par voie de communiqué.

Avec les informations de Chantallya Louis