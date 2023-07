La GRC veut susciter des vocations chez les Autochtones

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) profite de la présence des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord en Nouvelle-Écosse pour mener des opérations de recrutement dans différentes communautés, notamment autochtones.

Sous les deux tentes rouges, les saucisses cuisent. Une centaine de hot-dogs vont être servis en deux heures sur le parking du détachement de la communauté autochtone de Millbrook.

Depuis le début de la semaine, la GRC mène une opération de recrutement dans cette communauté et à Indian Brook.

Joe Young participe aux campagnes de recrutement de la GRC pour susciter des vocations notamment auprès des communautés autochtones. Photo : Gracieuseté : GRC

Il s’agit d’attirer l’attention, de montrer un environnement plus accueillant plaide Joe Young, le responsable du détachement de Millbrook. On peut avoir des conversations plus informelles et passer le mot, nous recrutons et nous avons besoin de membres. Nous prendrons toutes les bonnes volontés.

Un millier de personnes vivent à Millbrook, sept agents y officient et la majorité d’entre eux sont issus de la communauté autochtone. Joe Young est là depuis près de trois mois.

Selon lui, travailler ici n'est pas différent d'ailleurs mais nous avons peut-être une manière d’agir différente. Nous essayons d’être beaucoup plus dehors, plus visible et un peu plus proactif dans la communauté .

La GRC regarde tous les profils

Parmi les personnes venues manger un hot-dog ce jour-là, Jace Bernard. À 21 ans, le jeune homme s’est porté volontaire pour aider lors des épreuves de tir-à-l’arc 3D des Jeux autochtones qui se déroulent en ce moment dans la communauté. J’ai décidé de m’arrêter et de voir ce qui se passe.

La GRC aimerait recruter le jeune Jace Bernard dont le profil a tapé dans l'oeil d'un recruteur. Mais celui ci garde ses options ouvertes. Photo : Radio-Canada / Julie Sicot

Un des agents recruteurs repère le profil du jeune homme, d’autant qu’il vient de suivre le programme des Black Bear (Nouvelle fenêtre), un programme d’entraînement de l’armée destiné aux autochtones. Est-ce que tu sais que nous avons un programme similaire dans la GRC ?

Le jeune homme se montre intéressé mais garde ses options ouvertes pour l'avenir. La GRC pourrait être une option à un moment ou un autre, ou peut-être que je vais aller à l’université d’abord.

Augmenter le nombre d’agents autochtones

Pour son 150e anniversaire, la GRC a fait du recrutement et de la diversité, ses priorités. Le nombre de membres de la GRC qui se sont identifiés comme autochtones est resté stable au cours des dix dernières années a indiqué la police dans un communiqué.

Au niveau national, 7 % des agents s'identifiaient comme tel en 2020. Nous avons besoin de plus de personnes autochtones, issues de la minorité, de différentes ethnicités, religions ou cultures explique la sergente Kelly Willis, membre du quartier général de la GRC à Ottawa, elle-même autochtone de la nation Cree au Québec.

La GRC souhaite recruter plus de gens des communautés autochtones au sein de l'institution. Photo : Radio-Canada / Julie Sicot

On sait que dans l’histoire on a eu des problèmes mais on avance et c’est ce qu'on essaie de faire avec la réconciliation. Nous sommes en train d’engager avec la communauté pour savoir ce qu'ils veulent comme police. Un effort que reconnaît Jace Bernard : Il y a beaucoup de gens d’ici qui sont dans la GRC . Ce district est assez bon en particulier.