Le nombre de montaisons de saumons dans les rivières Mitis et Rimouski est à la baisse cet été comparativement aux années passées. Les gestionnaires de ZEC sont mi-figue mi-raisin quant à la saison de pêche 2023.

Le directeur général de la ZEC de la rivière Mitis, Élie-Merlin Mercier-Ouellet, ne s’inquiète pas outre mesure de la diminution des montaisons puisque, selon lui, les statistiques ont été exceptionnelles entre 2020 et 2023. On avait de gros chiffres de montaisons dans les trois dernières années donc là, on est plus dans la normale , explique-t-il.

Nombre de saumons dans la rivière Mitis à la mi-juillet Année Montaisons (grands saumons et madeleineaux) 2023 689 2022 1320 2021 1560 2020 1080 Source : ZEC de la rivière Mitis

Le biologiste et directeur général de la ZEC Saumon Rimouski, Jean-François Desgagnés, constate aussi une importante diminution des montaisons cette année. Il estime que, depuis le début de la saison de pêche, environ 80 saumons ont dépassé le barrage de Boralex, soit trois à quatre fois moins que l’an passé.

Débit printanier

Il est cependant difficile d’expliquer la baisse de montaisons cette année. Les précipitations ont été abondantes, ce qui fait en sorte que le débit des rivières est important. Sur la rivière Rimouski, il est d’environ 35 mètres cubes par seconde alors qu’habituellement à la mi-juillet, le débit tourne davantage autour de 10 mètres cubes par seconde, selon Jean-François Desgagnés.

Un débit puissant est pourtant bon pour la pêche puisque cela stimule le saumon. En ce moment, le débit est vraiment optimal pour que les saumons montent rapidement dans la rivière, mais ce n’est pas ce qu’on voit , explique le biologiste de formation.

De l’eau plus chaude

Les périodes de grandes chaleurs des dernières semaines ont contribué à faire grimper la température des rivières. Il faudrait qu’elle se situe idéalement sous la barre des 18°C, mais la température de la rivière Rimouski est actuellement d’environ 20°C. Elle a même atteint 24°C au début du mois. Les nuits sont chaudes, donc l’eau ne refroidit pas beaucoup en pleine nuit , observe Jean-François Desgagnés.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur général de la ZEC saumon Rimouski, Jean-François Desgagnés, estime que les montaisons sont trois à quatre fois moins nombreuses cet été comparativement aux dernières années. Photo : Radio-Canada / Lisa-Marie Bélanger

Une eau trop chaude peut avoir des impacts sur le saumon, selon Jérôme Bergeron, pêcheur et assistant à la protection de la faune pour la ZEC Saumon Rimouski. Il va se coller au fond et il va être moins actif en général. Il va chercher des sources d’eau froide aussi. Il va chercher de petits tributaires, des petits ruisseaux où c’est plus froid et il va se parquer devant , explique le jeune homme.

Depuis l’an dernier, la Fédération québécoise du saumon atlantique (FQSA), en partenariat avec la ZEC Saumon Rimouski, mesure la température de la rivière Rimouski à l’aide de thermographes. Ces capteurs sont installés dans différentes fosses et permettent à l’organisme d’obtenir des données en temps réel. Combien de temps la rivière a-t-elle été dans une situation critique, donc à plus de 23°C par exemple , souligne M. Desgagnés.

Le directeur général de la ZEC rivière Mitis, Élie-Merlin Mercier-Ouellet, rappelle d’ailleurs que quand la température de l'eau dépasse le 23°C, on invite même à arrêter de pêcher.

Les gestionnaires de rivières espèrent encore qu’il s’agit d’une saison tardive et que le saumon sera plus abondant d’ici la fin de l’été.

Ça peut être un patron de montaison qui est différent compte tenu des conditions physiques, des conditions de l’eau, de la température de l’eau également , évoque la directrice générale de la FQSA, Myriam Bergeron. Néanmoins, elle confirme que les saumons sont moins nombreux un peu partout dans la province.

La fréquentation aussi en baisse

Il n’y a pas que le saumon qui se fait rare. Le nombre de pêcheurs recensés aussi, du moins sur la rivière Rimouski. Je dirais 35 % à 40 % de moins à pareille date que la moyenne des quatre à cinq dernières années , déplore Jean-François Desgagnés.

Sur la rivière Mitis par contre, les adeptes de pêche sont entre 15 et 30 par jour, ce qui est similaire aux années passées.